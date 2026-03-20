Раис Татарстана прочитал праздничный намаз в отреставрированной мечети села Айбаш Высокогорского района

Проповедь провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Раис Татарстана Рустам Минниханов прочитал праздничный намаз в отреставрированной мечети села Айбаш Высокогорского района, передает его пресс-служба.

Проповедь и намаз провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал послания президента России и раиса республики по случаю Ураза-байрама. В ходе проповеди Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул значимость Рамадана и важность поста, а также призвал совершать добрые дела и после завершения священного месяца.

Мечеть в селе Айбаш — это уникальный памятник деревянного зодчества. Она была построена во второй половине XIX века, в 2023 году здесь стартовали масштабные реставрационные работы за счет средств благотворителей. Специалисты использовали архивные фотографии.

В Казани празднование в мечетях началось в 6:30 с чтения Корана. В 13:00 в городе состоится ежегодное мероприятие «Рамазан‑фест». Праздничные площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри.



Галия Гарифуллина