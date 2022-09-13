В августе этого года инфляция в Татарстане замедлилась до 14,7%

В августе годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 14,7% (для сравнения в июле этого года она составляла — 15,2%). Об этом говорится в материалах отделения Банка России — Национального банка по республике.

Согласно документу, продовольственная инфляция за месяц снизилась до 18,1% (19% в июле). Так, рост цен на мясопродукты снизился на 1%, а на рыбопродукты на 2%. Что касается макаронных изделий и круп, то тут снижение составило 5,2% (29,4% в августе против 34,7% в июле). В плодоовощной продукции инфляция снизилась на 2,4% (10,7% в июле и 8,3% в августе). Вместе с этим рост цен на сыры, как и на сахар, увеличился — 4% и 2% соответственно.

Непродовольственная инфляция в августе уменьшилась до 14,2% после 14,7% в июле. Заметнее всего цены опустились на телерадиотовары (3,9% в августе против 8,4% в июле) и инструменты с оборудованием (12,6% против 17%) на 4,4%. Также рост цен замедлился на строительные материалы, автомобили, мебель и топливо.

Инфляция в сфере услуг уменьшилась до 11,3% после 11,4% в июле. Заметнее всего это отмечается в услугах пассажирского транспорта — на 3,9% ниже чем в июле, а также в экскурсионных услугах — 26,1% против 26,8%. Однако подорожал зарубежный туризм, связь и санаторно-оздоровительные услуги.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России годовая инфляция в августе 2022 года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%. Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем, однако они подорожали на 15,77% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 15,51% в годовом выражении.

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Максим Кокунин