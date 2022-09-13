В Татарстане будет создана рабочая группа по развитию контейнерных перевозок

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым. По итогам встречи стороны договорились подготовить проект соглашения о сотрудничестве в сфере организации контейнерных перевозок. Кроме того, было решено создать совместную рабочую группу по рассмотрению целесообразности инвестиционной деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и развития мультимодальных контейнерных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время встречи особое внимание было уделено организации контейнерных перевозок, контейнеризации грузовой базы и инвестиционной деятельности в крупнейших экономических кластерах Татарстана как одного из наиболее промышленно развитых регионов страны.

Группа «Дело» предложила реализовать в республике ряд проектов повышения эффективности логистики предприятий, в том числе за счет организации регулярных контейнерных поездов. Стороны также рассмотрели перспективы развития Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и особой экономической зоны «Алабуга».

По оценкам экспертов, переход к регулярным контейнерным отправкам позволит оптимизировать логистику предприятий Татарстана на 15–25% и снизить время доставки более чем в 2 раза.

«Дело» –транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией Группы является ООО «УК «Дело», 70% которой принадлежит Сергею Шишкареву, а 30% — Госкорпорации «Росатом».

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, Рустам Минниханов в рамках участия в Восточном экономическом форуме посетил Владивостокский морской торговый порт, где принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран АТР в Казань.

Регулярный сервис FESCO Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву.

В порту он также встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германом Масловым. Компания рассматривает Татарстан как один из наиболее перспективных субъектов для развития ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков на средней Волге.



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Максим Кокунин