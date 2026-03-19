На дорогах Татарстана в течение всего апреля будет запрещено передвигаться большегрузам

Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на региональных и межмуниципальных автодорогах в 2026 году. С 1 по 30 апреля будет действовать весеннее ограничение для транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Эта мера направлена на предотвращение повреждения дорожного покрытия в период таяния снега.

Дополнительно с 20 мая по 31 августа вводится летнее ограничение. В этот период с 10:00 до 22:00 будет запрещено движение грузового транспорта при температуре воздуха выше 32 градусов.

Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться двумя способами:

В весенний период — через установку специальных дорожных знаков.

В летний период — через федеральную систему выдачи разрешений на движение тяжеловесного транспорта.

Ограничения затронут более 6,3 тысячи километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в различных районах республики.

Напомним, что шесть километров дороги на М-7 обойдутся Татарстану более чем в полмиллиарда рублей. Документы на двухлетний капремонт участка трассы «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши в Тюлячинском районе опубликованы на сайте госзакупок.

