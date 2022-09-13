Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации в России не идет речи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизация в стране в настоящее время не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

— В настоящий момент — нет, об этом речь не идет, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей спецоперации на Украине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне Песков также опроверг заявления британских СМИ о предстоящей массовой мобилизации российских граждан.

Он назвал эту информацию «чистыми фейками». До этого в некоторых СМИ Великобритании появились публикации о том, что в России якобы приступили к мобилизации военнообязанных мужчин в связи со сложной ситуацией на Украине.

Подобные сообщения появляются в интернете и СМИ не первый раз. На прошлой неделе Песков сообщал, что президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ 17 июня, не планирует объявлять о мобилизации, как об этом написали некоторые СМИ. До этого в Кремле уже опровергали слухи о якобы возможной мобилизации. В интернете распространялись сообщения, что ее планируется объявить в День Победы, 9 мая. Песков эту информацию тогда назвал чушью.



После начала спецоперации на Украине Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в ней. Однако позже выяснилось, что в частях ВС страны, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.



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Максим Кокунин