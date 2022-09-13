Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску. Об этом пишет «РИА Новости».

В конце апреля появилась информация, что Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда. Сообщалось, что после завершения сделки соцсеть станет непубличной компанией. После объявления Маска о том, что он договорился с компанией о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.



Фото: wikipedia.org

В мае предприниматель сообщил, что приостановил сделку по покупке соцсети Twitter. Затем компания и Маск подали встречные иски друг к другу.

Позже предприниматель заявлял, что может купить Twitter, если в компании покажут, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина