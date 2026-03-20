В Казани госпитализирован арестованный бенефициар «Волгадорстроя» Айрат Миннуллин

Об этом стало известно на заседании Верховного суда Татарстана

В связи с резким ухудшением состояния здоровья в Казани в больницу для осужденных госпитализировали владельца компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина, фигуранта уголовного дела на 4 млрд рублей. Несмотря на это обстоятельство, сегодня Верховный суд Татарстана не нашел оснований для отмены либо смягчения его ареста, передает из суда журналист «Реального времени».

На заседании рассматривалась жалоба адвоката Ольги Шелковниковой на очередное продление срока под стражей для Миннуллина. Ее поддерживал адвокат Юрий Некрасов. Он отметил — на этой неделе здоровье его клиента ухудшилось настолько, что врачи СИЗО посчитали нужным перевести его в тюремную больницу при казанской колонии №2. На заседании прозвучало — Миннуллин страдает рядом серьезных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и ранее перенес операцию по стентированию коронарных сосудов.

Защитник настаивал — дальнейшее содержание бизнесмена под стражей угрожает его жизни и здоровью. Просил освободить Миннуллина под домашний арест. Сам арестованный на заседании поддержал позицию адвоката. Представитель прокуратуры РТ Нияз Габидуллин поддержал решение первой инстанции.

Напомним, 27 февраля 2026-го Вахитовский суд Казани продлил срок ареста ВИП-дорожнику еще на два месяца, его обвиняют в мошенничестве и растрате. За решеткой бенефициар компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин находится с ноября 2025-го. На момент избрания меры пресечения в деле против него и неустановленных лиц было три эпизода — по мошенничеству и двум растратам. В декабре к ним добавилась еще и кредитная афера. Статус потерпевших получили «Татсоцбанк», Ак Барс Банк и СК «Автодор».

Напомним, фабулу претензий силовиков, которые арестованный отрицает:

Эпизод 1. Мошенничество на 2,4 млрд рублей: по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители Ак Барс Банка, который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам ВДС.

Эпизоды 2—3. Растраты на 7 млн рублей: по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с июня по октябрь 2023 года со счета ВДС в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения».

Эпизод 4. Мошенничество в сфере кредитования на 1 млрд 699 млн рублей: по версии силовиков, Айрат Миннуллин в 2023—2024 годах незаконно получил по кредитам в «Татсоцбанке» почти 1,7 млрд рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения о финансовой деятельности своих организаций, и не вернул эти деньги. Этот эпизод появился в деле лишь 5 декабря 2025-го, при этом «Татсоцбанк» еще летом 2025-го обратился в арбитраж, требуя признать банкротом и «Волгадорстрой», и его бенефициара, после чего получил статус кредитора на 1,8 млрд и 600 млн рублей соответственно, с учетом набежавших процентов и неустойки.

Ирина Плотникова