Токаев одобрил переименование столицы Казахстана обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря лидера республики Руслана Желдибая.

— Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов <...>. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства, — сказал он.

Желдибай отметил, что Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, а потому другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохранить свои наименования.

Фото: kremlin.ru

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан 23 марта 2019 года. Тогда же он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан. Об этом он заявил в рамках вступления в должность. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил назвать улицы в городах именем Назарбаева. Он заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Елбасы (отец народов).

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Максим Кокунин