Под Казанью построят современный тренировочный комплекс МЧС за 1,3 млрд рублей

Согласно проектной документации, на территории полигона будет возведено многофункциональное здание с гостиничными номерами для размещения сотрудников

Фото: Мария Зверева

В Татарстане планируется реализация крупного инфраструктурного проекта — строительство специализированного полигона для МЧС. Объект расположится в пригородной зоне столицы республики — между селами Габишево и Песчаные Ковали.

Согласно проектной документации, на территории полигона будет возведено многофункциональное здание с гостиничными номерами для размещения сотрудников. Помимо основного корпуса, комплекс будет включать пожарное депо и спортивную инфраструктуру с футбольным полем, оборудованным трибунами для зрителей. Все работы планируется завершить к 1 декабря текущего года.

Заказчиком строительства выступает государственное учреждение «Главстрой РТ». Общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей.

Наталья Жирнова