Закон о регулировании ИИ: ускорит рынок или начнет работать против инноваций?

Эксперты оценили проект — они считают, что регулирование нейросетей снижает угрозу ошибочных решений

Федеральный центр разработал законопроект, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Необходимость регулирования искусственного интеллекта давно назрела и превратилась из опции в абсолютную потребность, считает технический директор компании «Технократия» Айзат Фархутдинов, но нужно сохранить баланс. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минцифры России подготовило законопроект, регулирующий сферу искусственного интеллекта (ИИ), устанавливающий правила разработки, использования и распространения нейросетевых технологий. Основная цель закона — минимизировать угрозы, возникающие вследствие внедрения ИИ, и поддержать отечественное технологическое развитие.

Документом вводятся четкие дефиниции важнейших понятий, таких как искусственная нейронная сеть, ИИ-модель, разработчики, операторы и пользователи, а также классификация моделей искусственного интеллекта на три категории: суверенную, национальную и доверенную. Каждая категория подразумевает специфический режим функционирования и определенные привилегии.

Разработчики и операторы ИИ обязаны соблюдать нормы защиты интеллектуальной собственности, маркировки создаваемого контента и обеспечивать безопасность использования созданных ими систем. Законодательством предусмотрена ответственность за нарушения требований к идентификации и защите авторских прав.

Одной из особенностей законопроекта является введение особых мер поддержки для компаний, работающих в сфере облачных вычислений и цифровых платформ, связанных с технологиями ИИ. Для операторов центров обработки данных (ЦОД), применяющих вычислительную мощность для целей ИИ-разработок, устанавливаются преференции, включая сниженные тарифы на электроэнергию и упрощенную процедуру присоединения к энергетическим сетям.

Кроме того, законопроект регулирует международное взаимодействие в области искусственного интеллекта, поддерживая российские компании в международной конкуренции и предотвращая потенциальные негативные последствия от иностранного влияния на разработку ИИ-технологий.

Принятие законопроекта намечено на осень 2027 года. Предполагается, что меры, предусмотренные документом, устранят препятствия для технологического прогресса и позволят развивать современные сервисы и продукты на основе искусственного интеллекта, защищая интересы граждан и экономики страны.

«Принятие закона окажет положительное влияние на отрасль»

Технический директор компании «Технократия» Айзат Фархутдинов выразил мнение, что необходимость регулирования искусственного интеллекта давно назрела и превратилась из опции в абсолютную потребность.

— Причина простая: ИИ все чаще влияет на решения, затрагивающие людей, при этом остается во многом «черным ящиком». Законопроект как раз пытается ввести базовые правила — от оценки рисков до требований к прозрачности и безопасности моделей, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».

По мнению Фархутдинова, в ближайшей перспективе принятие закона окажет положительное влияние на отрасль, поскольку крупные игроки уже переходят на локализацию данных и развертывание собственных моделей, сокращая зависимость от глобальных провайдеров. Поддержка государством инфраструктуры и специализированных центров обработки данных лишь укрепит экономические выгоды работы в правовом поле. Тем не менее существует вероятность возникновения серых схем в отдаленной перспективе, если регуляторы введут чрезмерно жесткие ограничения, затрудняющие развитие инновационных технологий.

Фархутдинов подчеркнул, что опасения относительно излишней бюрократии необоснованны.

— Без понятных правил невозможно масштабное внедрение ИИ — особенно в чувствительных сферах. Вопрос не в том, нужен ли закон, а в том, насколько гибко он будет применяться. Если удастся сохранить баланс между безопасностью и возможностью экспериментировать, это ускорит развитие рынка. Если нет — есть риск, что регулирование начнет работать против инноваций, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».



Вероятность ухода игроков в теневую сферу маловероятна

Управляющий партнер юридической фирмы «Право просто» Мария Трошихина полагает, что регулирование искусственного интеллекта крайне необходимо, однако подходить к нему следует осторожно и точечно. Сегодня основными юридическими проблемами остаются защита персональных данных и урегулирование вопросов интеллектуальной собственности. Новый законопроект, по сути, лишь формально закрепляет существующие подходы, не предлагая кардинально новых решений.



— В части интеллектуальной собственности сохраняется текущая логика: права на сгенерированный контент будут определяться через пользовательские соглашения, а охрана возможна только при соблюдении критериев охраноспособности. Это соответствует уже сложившейся судебной практике. В части персональных данных также сохраняется действующее регулирование — существенные нововведения касаются в основном так называемых «доверенных моделей», которые допускаются к использованию в государственных системах и на объектах КИИ при соблюдении специальных требований , — уверена собеседница «Реального времени».

По мнению Трошихиной, принятый закон приведет к формализации и сегментированию рынка. Он вводит понятие реестра доверенных моделей, удовлетворяющих критериям информационной безопасности и локализации данных, что повышает доверие к этим моделям при применении в госструктурах. «При этом значительная часть норм носит рамочный и в ряде случаев оценочный характер. Например, ответственность разработчиков и операторов ИИ за результат работы системы сформулирована достаточно широко, а критерий «исчерпывающих мер» по предотвращению нарушений пока остается неопределенным. В сочетании с достаточно абстрактным разграничением понятий «модель», «система» и «сервис» это может создавать правовую неопределенность для бизнеса», — сообщила она.

При этом вероятность ухода игроков в теневую сферу маловероятна в краткосрочном периоде, но долговременные эффекты сильно зависят от практики применения законодательства.

Трошихина также уверена, что законопроект носит скорее рамочный характер, закладывая вектор дальнейших нормативных актов, но не разрешая фундаментальных правовых вопросов. Наряду с требованием к маркировке контента и публикацией определенных документов операторами ИИ закон сохраняет базовую конструкцию правоотношений, где права на контент продолжают регулироваться контрактами, а персональная ответственность операторов ограничивается рядом оговорок. Регулирование самих персональных данных также не выходит за пределы ныне действующих норм.

Введение закона прокомментировала и виртуальный ассистент Алиса:

— Законопроект о регулировании ИИ в РФ — важный шаг к упорядочению отрасли: он вводит четкие определения, классификацию моделей и меры поддержки разработчиков. Однако риски излишнего контроля, отставания норм от технологий и нагрузки на малый бизнес требуют проработки.