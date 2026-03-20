«Буду добиваться извинения прокурора!»: Энгель Фаттахов заявил, что уже доказал «туфту» трех обвинений по взяткам

Защитники обвиняемого экс-вице-премьера Татарстана отметили — двое заявителей признались в оговоре

С новой разоблачительной речью выступил сегодня бывший вице-премьер — министр образования Татарстана Энгель Фаттахов на заседании Верховного суда республики. Оспаривая очередное продление своего ареста, он характеризовал свое обвинение так: «Это туфта! По трем из четырех эпизодов в Мензелинском суде я уже доказал, что у меня нет никакой взятки. Последний эпизод тоже докажу!» В свою очередь адвокаты бывшего ВИП-чиновника поделились информацией, как в деле появились показания об их клиенте как «злопамятном человеке со связями в криминальных кругах...». Впрочем, обнародованные факты на меру пресечения не повлияли, передает с места журналист «Реального времени».



«Кустова сказала — была вынуждена оговорить Энгеля Наваповича»

Праздничный день Ураза-байрама в Верховном суде Татарстана был рабочим — апелляционная инстанция по уголовным делам рассматривала материалы по продлению меры пресечения. В том числе — Энгелю Фаттахову, ранее занимавшему посты главы Актаныша, вице-премьера республики. Сегодня рассматривали и меру пресечения бенефициару «Волгадорстроя» Айрату Миннуллину, что на днях был госпитализирован в тюремную больницу.

Фаттахова вывели на связь из мензелинского изолятора. В зале Верховного суда Татарстана в его защиту выступали адвокаты Ленар Шакиров и Марат Давлетов. Они оспаривали февральское решение Мензелинского райсуда Казани, который в ходе рассмотрения уголовного дела по существу продлил прописку в СИЗО на три месяца — до 7 мая.

Главный аргумент защиты — обстоятельства, при которых Фаттахова почти два года назад изолировали от общества, кардинально изменились. «Дело возбуждалось по заявлению [Алмаза] Муртазина (представитель компаний «Стройком» и «ПСК Спецстрой», — прим. ред.), который в суде отказался от своих показаний — в той части, что Энгель Навапович может оказать на него давление», — сообщил адвокат Шакиров. И объяснил — в первичных показаниях именно Муртазин характеризовал Фаттахова «как злопамятного человека», со связями — «вплоть до того, что имеет отношения к криминальным кругам Актанышского района».

— В суде Муртазин сказал — показания давал на эмоциях, не считает его злопамятным и не считает, что он может оказать на него давление, — уточнил защитник.

Для уточнения — этот же бизнесмен в райсуде настаивал, что сама взятка ВИП-чиновнику все же имела место. Правда, защитники уверены, что представили достаточно информации против данной версии, начиная с того, что деньги Муртазину вообще не принадлежали.

— В суде была допрошена [Римма] Кустова (директор ПО «Коммунсервис-Актаныш»). Она сказала, что была вынуждена оговорить Энгеля Наваповича, потому что над ней самой довлело уголовное дело. В суде сказала — взятку ему не давала, а работника в свою компанию оформила в качестве мер поддержки администрации района, — сообщил адвокат Ленар Шакиров и выразил мнение, что оценку этим фактам райсуд при продлении ареста не дал, как и положительным характеристиками Фаттахова и грамотам на его имя за подписью высоких лиц — «вплоть до раиса республики».

— Основные свидетели и взяткодатели уже допрошены судом. Повлиять на них, чтобы изменить ситуацию, он не сможет, — подчеркнул адвокат Марат Давлетов, добавив, что тяжкие преступления, в которых обвиняется ВИП-чиновник, не были направлены против жизни, здоровья граждан и общественных интересов. — Полагаю, имеются все основания для изменения меры пресечения.

Представитель прокуратуры РТ Гузял Хабибуллина настаивала на законности решения о продлении посадки.

Фаттахов: «Отправляйте меня на домашний арест, пожалуйста!»

Сам Энгель Фаттахов полностью поддержал жалобу адвокатов и поделился своим мнением о происходящем.

— Я почти два года уже нахожусь в СИЗО. Меня обвиняют по четырем эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Все это туфта! По трем эпизодам из четырех в Мензелинском суде я уже доказал, что у меня нет никакой взятки. Последний эпизод я тоже докажу, — пообещал он.

Арестованный экс-вице-премьер вновь выразил недоумение по поводу того, что после 25 лет добросовестного труда его «представили перед населением республики как главного коррупционера Татарстана».

— Я любой ценой буду добиваться оправдания, — заявил Энгель Фаттахов. — Я буду добиваться публичного извинения прокурора Татарстана. Я буду приходить в суд и доказывать невиновность. Мне 65 лет уже. Все это подорвало мое здоровье, и я убедительно прошу — отправляйте меня на домашний арест, пожалуйста!

Верховный суд Татарстана под председательством судьи Марата Макарова посчитал нужным отказать Фаттахову и его адвокатам.

Напомним, бывшему главе и вице-премьеру инкриминируют взятки и превышение полномочий. По версии обвинения, с его помощью компании взяткодателей получили подряды на работы для бюджета почти на 400 млн рублей. А параллельно суд Казани рассматривает гражданский иск к Энгелю Наваповичу на 651 млн рублей. Претензии в двух процессах ВИП-фигурант и ВИП-ответчик отрицает.

Краткая фабула обвинений по уголовному делу:

Эпизод 1. Превышение полномочий с отчуждением активов на 157,7 млн: по версии следствия, Фаттахов на посту вице-премьера РТ вмешивался в деятельность сельхозкомпании «Чишма», где был директором Ренат Сахабетдинов. В 2014-м, как полагают в СК и прокуратуре, навязал в учредители своего человека, в 2016—2017 годах инициировал некие совещания в Минсельхозпроде Татарстана и на более высоком уровне, где потребовал передачи активов «Чишмы» в пользу новой организации «Агрофирма «Чишма».

Речь шла об агротехнике, зданиях и оборудовании (станки для производства, тепловые пушки, бойлеры, холодильники, нагреватели молока, поильники, насосы и проч.). В перечень попал и живой товар — стадо дойных коров в 295 голов, 217 телок, 238 бычков, а еще восемь рабочих лошадей. По данным следствия, фактически передача активов на сумму 157,7 млн рублей состоялась в марте 2017-го и была безвозмездной. Сам же Энгель Фаттахов официально стал бенефициаром «Агрофирмы «Чишма» только в 2022-м, после ухода в отставку с поста главы района.

Эпизод 2. Взятка на 7,4 млн рублей от компаний «Мастерстрой» и «Барс» бизнесмена Гайнуллина, деньгами и работами — за содействие с получением договоров субподряда по госконтрактам на капремонт в школах №4 и №32 в Набережных Челнах, а также в здании создаваемого ресурсного центра на базе Актанышского технологического техникума с июня 2016-го по декабрь 2017-го. По версии силовиков, 2,1 млн рублей передавались наличными, 404,6 тысячи тремя траншами пошли на оплату стройматериалов, еще на 4,9 млн рублей потянули работы по капитальному ремонту столовой в семейной для обвиняемого «Агрофирме «Чишма».

К числу незаконных действий по этому эпизоду силовики приписывают введение в заблуждение главы Актанышского района, в тот период это был Фаил Камаев, который в рамках уже своего уголовного дела свидетельствовал против Фаттахова. В частности, признался — с его подачи писал рекомендательные письма в ГИСУ РТ, выступавшее заказчиком работ в техникуме. К слову, субподряды фирм-взяткодателей по данному объекту потянули на 115 млн из бюджета, а ремонт в двух челнинских школах — еще на 108,5 млн. По мнению правоохранителей, Фаттахов, как вице-премьер, смог продвинуть «Мастерстрой» в субподрядчики челнинской «Дирекции инжиниринга и аудита строительства» путем «просьб и уговоров должностных лиц Татарстана».

Эпизод 3. Взятка в 3,8 млн рублей от компании «Теплосервис» Нагимова путем оплаты счетов и работ для «Агрофирмы «Чишма» с января 2017-го по сентябрь 2019 года. В том числе — закупка кухонного оборудования, посуды и инвентаря для столовой указанного предприятия, ремонт оборудования и монтаж окон в здании мастерской агрофирмы, бурение скважины для водоснабжения. Отдельными коррупционными траншами силовики считают перечисления средств «Теплосервиса» по фиктивным договорам с «Чишмой» за якобы оказанные транспортные услуги и якобы изготовленное работниками агрофирмы ограждение по периметру майдана для сельских спортигр «Авыл Яшьлэре» в Актаныше. По версии следствия, за взятку зам премьер-министра, а позже — глава района помогал «Теплосервису» с сохранением доли на тепловом рынке родного района, с заключением муниципальных контрактов и безвозмездным использованием имущества котельных на соцобъектах вплоть до 2022 года. Пока не ушел с поста главы.

Эпизод 4. Реконструкция двухэтажного дома главы в Актаныше стала предметом взятки на 14,6 млн рублей: по версии следствия, в качестве взяткодателя в период с 2018-го по 2021 год выступал представитель компаний «Стройком» и «ПСК Спецстрой» Алмаз Муртазин, который еще в 2017-м, после возвращения Фаттахова к руководству районом, обращался с просьбой помочь с заказами для строительных компаний, и с 2018-го глава района написал десятки рекомендательных писем в ГИСУ РТ в пользу вышеназванных компаний. И лоббирование имело успех — фирмы смогли получить субподряды по госконтрактам на 150 млн рублей с лишним, начиная с работ по капремонту в сельских домах культуры и коровников сельхозпредприятий.

Как следует из обвинения, перешедшие семейной агрофирме Фаттахова коровники также обновляли за счет бюджета РТ. Впрочем, самыми крупными заказами муртазинских компаний стали — капремонт в МЦ «Яшьлек» (38 млн), такие же работы в Актанышской кадетской школе (30,3 млн), детсаду №7 (17,7 млн) и Новоалимовском садике (16,6), а еще — благоустройство каскада прудов на родине первого президента Татарстана, в деревне Аняково (14,9 млн рублей). Что касается предмета взятки, то им считают работы по реконструкции дома Фаттахова, монтажу забора вокруг участка и оплату за кухонный гарнитур с витриной.

Эпизоды 5—6. Взятка за 11 газовых котлов и ограничение конкуренции: последняя в этом деле взятка в 146 тысяч рублей, по версии силовиков, передавалась путем перечисления фиктивно устроенной по указанию Фаттахова в ПО «Коммунсервис-Актаныш» работницы — за покровительство этой компании в заключении договора аренды без торгов. Предметом договора были 11 газовых котлов, при этом, как считают в СК и прокуратуре, их использование арендатор в итоге не оплачивал, что повлекло ущерб муниципалитету в 4,3 млн рублей. Действия чиновника по ограничению конкуренции не в интересах местной власти силовики расценили еще и как превышение полномочий.