Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Особое внимание в поздравлении было уделено тому факту, что в текущем году Казань носит статус культурной столицы исламского мира

Раис Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю завершения священного месяца Рамазан и наступления праздника Ураза-байрам.

В своем обращении глава региона отметил особую значимость этого праздника, символизирующего торжество веры, духовного совершенствования и милосердия. По словам раиса, во время поста верующие неустанно следовали религиозным заветам, совершали благие дела и заботились о ближних.

Особое внимание в поздравлении было уделено тому факту, что в текущем году Казань носит статус культурной столицы исламского мира. По словам Минниханова, это придает празднованию Ураза-байрама дополнительную важность и значимость.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане, где традиционно ценятся межрелигиозное и межнациональное согласие, все праздники, будь то мусульманские, православные или другие, отмечаются в атмосфере всеобщего взаимопонимания и уважения.

— Пусть же в этот замечательный день Всевышний примет все наши молитвы и благие дела, наполнит души верой, милосердием и любовью! Желаю вам мира, счастья, добра и благополучия! — заключил раис.

Напомним, что мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для туристов на Ураза-байрам, а общественный транспорт Казани начнет работу 20 марта в 5:00.

Наталья Жирнова