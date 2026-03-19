Зарубежные туры в 2026 году могут подорожать на 5–7%

Эксперт РСТ связал рост цен с удорожанием топлива и возможным увеличением стоимости авиаперевозок до 10%

Фото: Маргарита Головатенко

Стоимость зарубежных туров в 2026 году может вырасти на 5—7% в зависимости от направления. Об этом сообщил соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, пишет ТАСС.

По его словам, рост цен связан прежде всего с подорожанием нефти и авиационного топлива. В результате стоимость авиаперевозок может увеличиться до 10%, что отразится на итоговой цене туристических пакетов.

Эксперт отметил, что изменения затронут основные массовые направления, включая Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивы. По его словам, авиакомпании уже начали пересматривать тарифы на международные перевозки и рост цен может стать заметен в ближайшие недели.

Ариана Ранцева