Житель Татарстана выплатил более 8 млн рублей долга, после того как едва не лишился авто
Против жителя Бавлинского района Татарстана возбудили сразу 18 исполнительных производств на сумму более 8,3 млн рублей. Долг был погашен только после того, как его арестованные автомобили уже подготовили к реализации на торгах, рассказали в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как говорится в сообщении, мужчина не выплатил средства вовремя, поэтому к сумме прибавилось 552 тыс. рублей исполнительского сбора. Три его машины находились в залоге.
— Две должник все-таки предоставил, а вот третью попытался «спрятать». За это получил административный протокол по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ, а машину все равно нашли и арестовали, — говорится в сообщении.
Однако, когда банк потребовал передать автомобили на хранение, татарстанец скрыл арестованные машины. «В итоге — еще три протокола по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ и даже признаки уголовного дела по ст. 312 УК РФ за махинации с арестованным имуществом», — добавили в пресс-службе.
Мужчина оплатил лишь часть долга и продолжил ездить на арестованном автомобили. Судебные приставы перехватили машину и опечатали без права пользования. По всем обязательствам должник рассчитался после того, как автомобили уже подготовили к реализации на торгах.
Напомним, в Арбитражном суде Татарстана зафиксировали значительный разрыв между вынесением судебных решений и их реальным исполнением. За 2025 год общая сумма денежных средств, взысканных судьями, превысила 218 млрд рублей, однако принудительно было исполнено менее 2% судебных актов.
