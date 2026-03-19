Мэрия Казани вновь попытается продать промбазу в Мирном, снизив цену на десятки миллионов

Не исключено, что покупателя не могут найти из-за соседства с кладбищем

Мэрия Казани решила повторно выставить на продажу промышленную базу в поселке Мирном, расположенную неподалеку от кладбища. Изначально ее выставили на продажу в ноябре 2025 года и планировали выручить 223 млн рублей. Однако уже в конце декабря стало известно, что покупателя на этот лот не нашлось. Теперь муниципалитет намерен предложить базу снова, предварительно снизив первоначальную цену почти на 24 миллиона рублей.

Промбаза, расположенная в поселке Мирном, находится на земельном участке площадью 14,9 тыс. квадратных метров, здесь разместилось здание питомника площадью 319,7 квадратного метра, а также механическая мастерская площадью 514,2 квадратного метра. Помимо основного хозяйства, имеются и вспомогательные конструкции, такие как ворота, теплица, навозохранилище и другие небольшие постройки.

— Сейчас у предпринимателей денег нет, те, у кого они есть, или покупают по бросовой цене, или ждут, когда собственник начнет банкротиться, чтоб забрать еще дешевле, — объясняет одну из причин того, что объект не продается, исполнительный директор компании GAB Invest Камилл Гареев.

Также не исключено, что покупателя не могут найти из-за соседства с кладбищем.

