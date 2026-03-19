Росавиация продлила ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля и Ирана до 27 марта

Запрет сохраняется и на использование этих маршрутов для транзитных перелетов

Росавиация сообщила о продлении действия специальных рекомендаций (NOTAM) для российских авиакомпаний. До 27 марта включительно сохраняется запрет на полеты российских воздушных судов в воздушное пространство Израиля и Ирана, а также на использование этих маршрутов для транзитных перелетов.

В связи с действующими ограничениями российским авиакомпаниям рекомендовано при выполнении рейсов в страны Персидского залива выбирать альтернативные маршруты через воздушное пространство третьих государств. При этом перевозчикам необходимо строго соблюдать требования безопасности и постоянно отслеживать актуальные рекомендации авиационных властей этих стран.

Напомним, что 15 марта туроператоры завершили эвакуацию российских туристов из ОАЭ.

Наталья Жирнова