В Госсовете Татарстана предложили запретить продавать несовершеннолетним энергетики и зажигалки

Депутаты Госсовета Татарстана предложили запретить продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Законопроект обсуждался на заседании комитета по законности и правопорядку.

Проект закона Татарстана «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров» на заседании представил заместитель председателя комитета Александр Чубаров. Он подчеркнул, что документ инициирован прокурором республики.

Чубаров отметил, что тонизирующие, в том числе энергетические напитки, включены в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей.

Опасность, по мнению парламентариев, представляют портативные газовые зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ.

— Они находятся в свободном обороте и по сравнительно низкой цене, поэтому любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Эти вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, — приводит слова Чубарова пресс-служба Госсовета республики.

Законопроект об ограничении продажи детям зажигалок и энергетиков внесли в Госсовет в июле этого года.

В начале июня Государственный совет республики поддержал инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.



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Татьяна Леухина