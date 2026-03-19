Экс-представитель Нацразведки США: Иран не стремился к ядерному оружию

В стране с 2003 года действует фетва, запрещающая разработку ядерного оружия

Бывший глава центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент заявил, что Иран не находился на пороге создания ядерного оружия ни в момент начала военной операции США под кодовым названием «Эпическая ярость», ни перед июньскими ударами по ядерным объектам страны.

Такое заявление Кент сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. На прямой вопрос о близости Ирана к созданию атомного оружия экс-чиновник ответил отрицательно, подчеркнув, что ситуация не менялась как до начала конфликта, так и в июне прошлого года.

В своем выступлении Кент также обратил внимание на важное религиозное ограничение — действующую в Иране фетву, запрещающую разработку ядерного оружия. Этот запрет был введен верховным лидером страны еще в 2003 году и остается в силе по сей день.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичным требование, согласно которому Иран единолично лишается права на обогащение урана, которым обладают остальные государства мира.



Одной из причин разногласий США и Ирана является ядерная программа, разрабатывающаяся исламской республикой. Так объяснил причины начала СВО со стороны США президент Института Ближнего Востока и экономист Евгений Сатановский:

— Иранцы сделали все для того, чтобы это произошло. Они так долго кричали, что никому не дадут остановить свою ядерную программу.



Наталья Жирнова