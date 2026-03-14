Пока «шайтан в отпуске»: татарстанцы и зарубежные гости пришли насладиться халяльной колой

Как прошел Республиканский ифтар для 8 тысяч постящихся из 10 тысяч заявленных гостей

Четыре тонны фруктов, 3,5 тонны овощей и 2,5 тонны мяса подготовили для гостей Республиканского ифтара в Казани. После прошлогоднего наплыва (тогда площадку посетили примерно 14 тысяч постящихся, и еды на всех не хватило) организаторы избежали переполненных залов. Впрочем, на всякий случай сделали и запас: традиционного чак-чака закупили 11 тысяч порций. Среди гостей ифтара были раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин. Подробнее о том, как прошла молитва и трапеза, — в материале «Реального времени».

Вернут ли планку в 15 тысяч гостей к юбилейному ифтару?

В кулуарах мероприятия не обошлось без ностальгии по временам, когда коллективные разговения проходили в чаше «Ак Барс Арены». Как напомнил ее гендиректор Радик Миннахметов, «стадионный» период ифтаров пришелся на лето и теперь вернуться в августе получится только через 20 лет.

«Домом» мероприятия окончательно стал выставочный центр «Казань Экспо», где уже готовятся к 15-летнему юбилею проекта. Планку посещаемости в 10 тысяч человек Камиль хазрат Самигуллин решил не поднимать, пояснив, что так билет «ценнее», а воздуха в зале больше.

На вопрос о безопасности и спокойствии нынешнего Рамадана в Татарстане спикеры ответили, что на фоне событий в Иране в республике сохраняется атмосфера созидания и молитвы.

— Слава Богу, у нас тихо проходит. Мы же знаем из хадиса: когда входит месяц Рамадан, открываются двери в рай, а двери в ад закрываются, шайтан приковывается к цепям. Из-за того что шайтан в отпуске, нам хорошо и мы можем спокойно держать свою уразу! — сказал Самигуллин.

Волонтерил даже школьник начальных классов

Перед намазом фойе «Казань Экспо» традиционно превратилось в халяль-ярмарку «Абыстайлар хәзинәсе». Мастерицы привезли национальные украшения, одежду и аксессуары. В этом году формат площадки стал исключительно торговым — организаторы отказались от выставочных элементов в пользу прямых продаж.

— Торговля в этом году идет активнее. В прошлый раз было непросто: иногда по пять часов стояли без продаж, да и пространства тогда дали куда меньше, — рассказала предпринимательница Гузель в разговоре с «Реальным временем».

Ифтар в этот вечер объединил не только жителей Татарстана и других регионов России — среди гостей было немало иностранцев. Один из африканских гостей признался, что оказался на таком мероприятии впервые. О Республиканском ифтаре он узнал в Москве — во время молитвы в одной из мечетей. Парень по имени Бадди, приехавший из Гвинеи, рассказал, что держит уразу уже около 15 лет — с 14-летнего возраста. Сейчас он учится в КГАУ, живет в Казани уже год и четыре месяца.

Среди волонтеров тоже было много иностранцев. Например, ребята из Индии в одинаковых фирменных футболках помогали накрывать столы и готовить зал к приходу гостей. Всего в организации ифтара участвовало около 720 добровольцев.

Одним из таких помощников стал 14-летний Саид Гараев, ученик Казанской школы-интерната №7. В этот вечер он дежурил у входа в помещение для намаза и встречал гостей. Саид рассказал, что стать волонтером его позвали друзья и делает он это «для души».



Волонтеры Индира и Камилла рассказали о еще одном неожиданном помощнике. К их команде присоединился мальчик, пришедший на ифтар вместе с родителями. Те работали волонтерами, и сын решил не оставаться в стороне — весь день помогал организаторам.

Гостей приглашали в Саудовскую Аравию — при закрытом небе над страной

После коллективного намаза гости направились в основной зал. В этом году волонтерам удалось заметно быстрее рассадить людей: суеты на входе почти не было, а у выходов даже остались свободные столы — редкость для мероприятий такого масштаба. Впрочем, это не помешало старой традиции: гости складывали оставшуюся еду в пакеты, чтобы забрать с собой.

На столах, помимо привычных блюд, появилась и необычная новинка — халяльная кола на основе сиропа из фиников.

— В арабских странах сейчас очень популярна кола из натуральных фиников, и теперь она появляется и в России. Дистрибьюторы этого продукта поддержали наш Республиканский ифтар. Думаю, все сегодня остались довольны — напиток натуральный и очень вкусный, — рассказал совладелец ТРК «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

А вот традиционный плов второй год подряд уступает место более простому блюду — гречке с мясом. По словам Абдрахманова, организаторы решили изменить меню, потому что плов «уже немного поднадоел».

Кстати, каждому гостю выдавали пакет для обуви, бутылку воды и несколько брошюр. Среди них — рекламные материалы с предложениями совершить умру в Саудовскую Аравию, с указанными ценами. Правда, насколько сейчас актуальны такие предложения при ограничении полетов над Саудией, остается вопросом.

