МИД РФ вызовет посла Израиля после атаки Израиля на сотрудников RT

Там квалифицировали действия израильской стороны как грубое нарушение норм международного права

19 марта в результате ракетной атаки израильских военно-воздушных сил на юге Ливана пострадали сотрудники телеканала RT.

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, нападение было совершено на безоружных гражданских лиц, к которым согласно международному гуманитарному праву относятся представители СМИ. На одежде журналистов были четко видны надписи «пресса», при себе они имели только профессиональное оборудование. Удар пришелся на территорию, где отсутствовали военные объекты.

В российском МИДе квалифицировали действия израильской стороны как грубое нарушение норм международного права и сознательное препятствование работе журналистов. Москва призывает профильные международные организации, включая Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНЕСКО, дать оценку инциденту.

Российская сторона намерена вызвать посла Израиля в Москве для обсуждения ситуации. Напомним, что корреспондент Стив Суини и оператор Али Риде получили ранения в результате взрыва боеприпаса вблизи места проведения съемок. В момент удара команда RT снимала сюжет о разрушениях мостов на юге Ливана в результате израильских атак.

