Улицу Валиева в Казани переименуют в улицу Академика Валиева
В Кировском районе Казани изменится название одной из улиц. Исполнительный комитет города принял постановление о переименовании улицы Камиля Валиева в улицу Академика Валиева. Новое официальное название будет звучать как «Улица Академика Валиева — Академик Вәлиев урамы».
Изменения будут внесены в адресный план города и реестр названий улиц Казани. Улица расположена недалеко от улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева. Она была названа в честь советского физика, академика РАН и Академии наук СССР Камиля Валиева.
Напомним, что ранее в Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».