Улицу Валиева в Казани переименуют в улицу Академика Валиева

Она была названа в честь советского физика, академика РАН и Академии наук СССР Камиля Валиева

В Кировском районе Казани изменится название одной из улиц. Исполнительный комитет города принял постановление о переименовании улицы Камиля Валиева в улицу Академика Валиева. Новое официальное название будет звучать как «Улица Академика Валиева — Академик Вәлиев урамы».

Изменения будут внесены в адресный план города и реестр названий улиц Казани. Улица расположена недалеко от улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева. Она была названа в честь советского физика, академика РАН и Академии наук СССР Камиля Валиева.

Напомним, что ранее в Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц.

Наталья Жирнова