Новости общества

19:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Улицу Валиева в Казани переименуют в улицу Академика Валиева

18:37, 19.03.2026

Она была названа в честь советского физика, академика РАН и Академии наук СССР Камиля Валиева

Улицу Валиева в Казани переименуют в улицу Академика Валиева
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Кировском районе Казани изменится название одной из улиц. Исполнительный комитет города принял постановление о переименовании улицы Камиля Валиева в улицу Академика Валиева. Новое официальное название будет звучать как «Улица Академика Валиева — Академик Вәлиев урамы».

Изменения будут внесены в адресный план города и реестр названий улиц Казани. Улица расположена недалеко от улиц Геннадия Паушкина и Петра Пономарева. Она была названа в честь советского физика, академика РАН и Академии наук СССР Камиля Валиева.

Напомним, что ранее в Авиастроительном районе Казани появилось десять новых улиц.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

