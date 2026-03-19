В селе Айбаш Татарстана в праздник Ураза-байрам откроют отреставрированную историческую мечеть

Реставрация памятника проводилась в рамках государственной программы «Развитие культуры» при поддержке благотворителей

20 марта в селе Айбаш Высокогорского района состоится торжественное открытие отреставрированной деревянной мечети — памятника татарского зодчества начала XX века. Церемонию проведут в праздник Ураза-байрам, сообщает комитет РТ по охране ОКН. Напомним, что ее реставрацию завершили еще перед Рамаданом.

Мечеть представляет собой уникальный архитектурный объект, выполненный в редком стиле «с минаретом на крыше». Ее особенностью является изящный 26-метровый минарет, ставший образцом для многих современных деревянных мечетей Татарстана и России.



Реставрация памятника проводилась в рамках государственной программы «Развитие культуры» при поддержке благотворителей. Благоустроена также прилегающая территория.

Напомним, что мечеть «Кул-Шариф» в Казани временно закроют для туристов на период празднования Ураза-байрам.

