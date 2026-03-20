Верховный суд Татарстана отказал экс-вице-премьеру Фаттахову в домашнем аресте

Очередное продление срока СИЗО подсудимому признано законным

Фото: Артем Дергунов

Очередную попытку добиться освобождения из-под стражи для Энгеля Фаттахова, ранее занимавшего посты главы Актаныша, министра образования — вице-премьера Татарстана, предприняли сегодня его адвокаты. В Верховном суде РТ рассматривали их жалобы на продление ареста подсудимому экс-чиновнику, по итогам Фаттахов остается за решеткой, передает с заседания журналист «Реального времени».

На заседании оспаривалось февральское решение Мензелинского райсуда, который при рассмотрении обвинений против Фаттахова по существу продлил срок его ареста на три месяца — до 7 мая 2026-го. Против чего возражал и подсудимый, и его защитники.

Напомним, бывшему главе и вице-премьеру инкриминируют взятки и превышение полномочий. По версии обвинения, с его помощью компании взяткодателей получили подряды на работы для бюджета почти на 400 млн рублей.

Отметим, сам Энгель Фаттахов отрицает все претензии в свой адрес и по уголовному делу, и по гражданскому иску прокурора на 651 млн рублей:

— Сам всю жизнь боролся с несправедливостью и сам пострадал. Моя цель, чтобы мое доброе имя было восстановлено. Установление истины по уголовному делу прежде всего — в моих интересах... У меня были возможности оформить на себя земли и имущество, если бы было желание. Но на сегодняшний день мое единственное имущество — это моя родная деревня... Сейчас меня обвиняют на голословных показаниях... Я никогда взятку ни у Муртазина, ни у Нагимова не брал, никаких преференций им не обещал, негативными последствиями не угрожал...

