В сезон полевых работ в Татарстане зафиксировали простои техники

В этом году в Татарстане в сезон полевых работ зафиксировали простои техники. Причиной стал некачественный и запоздалый ремонт, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Техника находилась в простое в агрофирмах «Ак Барс» и «Красный Восток». Также такая проблема наблюдалась в хозяйствах Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Менделеевского, Черемшанского районов Татарстана.

— Несмотря на призывы раннего размещения заявок на запасные части и приобретение техники, вышеуказанные сельхозформирования проигнорировали наши советы. В итоге длительный сев и продолжительные уборочные работы, — рассказал Марат Зяббаров.

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На сегодняшний день в Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Уборочная кампания почти завершилась. Осталось убрать около 26 тысяч га, рассказал Марат Зяббаров.

Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы. Они намолотили по 215,1 и 214,7 тысячи тонн зерна соответственно.

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Татьяна Демина