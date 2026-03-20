Ильяс Камал: «Высокому искусству нужна поддержка»

Председатель Союза композиторов РТ — о поиске решений финансовых проблем, мечтах об оркестре народных инструментов и Доме композиторов

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане может появиться свой оркестр татарских народных инструментов. Об этом сообщил председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал, который находится на этой должности чуть больше года. Удалось ли главному дирижеру Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина и Казанского камерного оркестра La Primavera совместить творчество с административной работой, как молодой руководитель решает финансовые проблемы объединения и какие цели, поставленные год назад, считает достигнутыми — об этом он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Наша музыка должна чаще появляться в алгоритмах рекомендаций музыкальных платформ»

— Ильяс Файзрахманович, в период вступления в должность председателя Союза композиторов вы определяли для себя такие цели, как оцифровка записей классических произведений, выход на медиаплощадки и запуск собственного сайта. Какие задачи удалось решить?

— Как оказалось, год — не такой уж большой срок для того, чтобы реализовать поставленные цели. Задач и сегодня остается много. По основным направлениям работа начала продвигаться, однако не так быстро, как хотелось бы.

Продолжается создание сайта, и уже к концу этого года мы планируем его запустить. На этой платформе, по нашей задумке, должен быть список наших авторов с их биографиями, музыка композиторов — членов союза. Здесь, а также в социальных сетях мы хотим продвигать классическую музыку. Многие привыкли думать, что надо делать это через ТВ и радио. Но с реальностью трудно спорить: сегодня основной инструмент продвижения — это социальные сети и мессенджеры, где самым популярным форматом являются шортсы, сторисы и рилсы. Думаю, надо двигаться в этом направлении. Например, сделать так, чтобы наша музыка использовалась как фон в этих видео, чтобы она предлагалась в подборках, чаще появлялась в алгоритмах рекомендаций музыкальных платформ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что мы смогли воплотить в жизнь за этот период — так это открыть нашу собственную студию звукозаписи, которая располагается непосредственно в здании Союза композиторов. Нам удалось сделать все своими силами: мы установили здесь свое оборудование, аппаратуру, принесли у кого что было. Звукоизоляцию делали тоже за свои деньги. Как бы то ни было, работа начата. В первую очередь студия предназначена для композиторов. Каждый из них имеет возможность записать свои произведения совершенно бесплатно, заплатить придется только за «сведение» звука — тут уже каждый договаривается со своим звукорежиссером сам. У нас, к сожалению, в штате нет такого специалиста.

«Мы хотим оцифровать произведения композиторов»

— На какие коллективы рассчитана эта студия? Могут ли здесь записываться целые оркестры?

— Мы имеем возможность записывать музыкальные коллективы примерно из десяти человек. Вот недавно была организована запись ансамбля балалаек Артема Усова, созданного на базе Казанской консерватории. Возможности звукозаписывающей студии неплохие: мы работали даже с оркестром эстрадно-симфонического формата. Писали отдельно по группам. Весь оркестр одновременно мы записать, к сожалению, не имеем возможности. Это, надо сказать, проблема для Казани. У нас очень много небольших студий, но полноценной для записи оркестров практически нет. Если помните, когда-то существовала единственная студия, которая могла разместить большие музыкальные коллективы, — та, что находилась на улице Горького. К нашему огромному сожалению, сейчас ее нет. И это большая потеря для музыкального мира: это была историческая студия, где записывались легендарные личности. Ее нам сегодня не хватает.

Мы, конечно, пробуем искать и другие площадки. Например, записываем оркестр прямо на театральной сцене, но надо понимать, что качество звука не идет ни в какое сравнение со звуком, которого можно добиться в профессиональной студии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Какова дальнейшая судьба записанных произведений?

— Здесь как раз можно говорить о следующей цели, которую я перед собой ставил, — это цифровизация. Надо признать, что пока мы ненамного продвинулись вперед. Но это остается нашей задачей, которая требует серьезных усилий, финансов и юридической поддержки. Трудности возникают в первую очередь вокруг авторского права. Необходимо эти вопросы урегулировать. Мы, к примеру, не можем просто взять, оцифровать и выложить на свой сервис произведения Рустема Яхина, даже если это не будет касаться коммерческой деятельности. Могут возникнуть определенные проблемы с обладателем авторских прав. Обязательно должен быть составлен договор на использование музыки, то есть мы должны получить письменное подтверждение о том, что обладатели авторских прав не против. К тому же должны перечисляться средства. На концертах происходит то же самое. Составляется договор или с РАО ( Российским авторским обществом), или с ТАИС (Татарстанским агентством интеллектуальной собственности), или непосредственно с самим автором или его наследниками.

В целом цифровизация — очень объемный процесс. Во-первых, надо перевести старые записи в цифровой формат и выложить их на общедоступные музыкальные платформы. Современные композиторы делают эту работу сами, мы можем только оказывать содействие. Уверен: важно не консервировать татарскую музыку только на каких-то локальных платформах, важно популяризировать ее через общедоступные известные сервисы, чтобы нашу музыку мог послушать любой желающий в любой точке мира. В век глобализации этот путь более рационален.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вопрос финансирования очень актуален»

— Возможно ли развитие вашей студии в коммерческом русле?

— Мы рассматриваем и такой вариант. В перспективе планируем вести эту деятельность, но только так, чтобы она не мешала основному процессу. Признаться, такой формат был бы финансовой поддержкой для нас. Высокое искусство всегда нуждалось и нуждается в дополнительном финансировании, так как оно, к сожалению, несамоокупаемое. С поп-музыкой ситуация иная.

Сейчас Союз композиторов живет на субсидию Министерства культуры. Каждый год мы направляем в ведомство письмо с просьбой предоставить нам эту субсидию. Такая же поддержка оказывается и другим творческим союзам. Сумма составляет 1,4 млн рублей и выделяется один раз в год. Но ее, честно признаться, хватает только на какие-то бытовые расходы и зарплаты сотрудникам на пять месяцев. Дальше от союза пишется другое письмо — уже на имя раиса РТ Рустама Минниханова, и нам выделяется еще одна субсидия в размере около 2,8 млн рублей. Благодаря этой надбавке мы можем платить зарплату своим сотрудникам, которых у нас в штате шесть человек.

В самом Союзе композиторов состоят 59 человек. Традиционно выплачиваются членские взносы: это 2 тыс. в год, для пенсионеров — в два раза меньше, то есть 1 тыс. рублей в год. Такая практика существует с момента создания объединения, полученные средства используются для срочных расходов: поздравления юбиляров или мелкого ремонта.

Вопрос финансирования действительно актуален, но мы знаем, что он стоит на повестке в Министерстве культуры. Насколько нам известно, в ведомстве думают над тем, как материально поддержать творческие союзы Татарстана, в том числе и наш. Надеемся, что идеи воплотятся в жизнь. Сейчас все союзы находятся в статусе общественных организаций, поэтому для нас не предусмотрен бюджет — только субсидии. Возможно, в будущем нормативная база поменяется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Надо воспитывать вкус к хорошей музыке»

— Что могло бы позволить Союзу композиторов зарабатывать?

— Мы мечтаем о появлении Дома композиторов, где можно было бы реализовывать современные проекты, в том числе проводить те же эстрадные концерты. Этого не надо бояться, ведь и поп-музыка может быть высокого уровня. Резеда Ахиярова, Луиза Батыр-Болгари и многие другие начинали с эстрадных песен. Они были актуальны десятки лет назад и остаются таковыми сегодня: не сходят со сцены, их переделывают в новых аранжировках и поют молодые. Вот такой должна быть эстрада.

Много разговоров и критики в адрес современной татарской эстрады, но я думаю, есть движение вперед. Меня очень радует, что сейчас она меняется: появляется все больше исполнителей с высшим музыкальным образованием. Важно, что делом должен заниматься профессионал, а не человек с улицы. Но тут есть и другая сторона медали — важно, чтобы профессионалы сами не поддавались низкопробной музыке. Это происходит довольно легко. Надо нести искусство в массы, а не подстраиваться под их вкусы. Понятно, что очень многим нравится простая музыка из двух нот, под которую можно танцевать или немного погрустить. И певец, видя эту популярность, тоже может уйти в такой жанр, чтобы его слушала более многочисленная публика. Тут надо удержаться. Уверен: можно создать песни с этими же ритмами, но в более красивой гармонии звуков, на другом уровне, это тоже может стать популярным, и к этому надо стремиться. А что касается зрителя, слушателя, то нужно воспитывать вкус к хорошей музыке.

«В современных реалиях поиск компромисса — лучшее решение»

— Насколько вы приблизились к мечте об открытии Дома композиторов?

— Не могу сказать, что идея поддержана на 100 процентов, но поиск компромиссных вариантов продолжается. Пока это остается мечтой — так же как и Музыкальный театр, и создание своего национального оркестра татарских народных инструментов. Во многих республиках такие оркестры давно функционируют. Например, на днях свое 25-летие отпраздновал Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. За время своего существования коллектив успел принять участие в огромном количестве конкурсов и стать обладателем имен и званий. Было бы прекрасно создать такой оркестр и в Татарстане.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сегодня, конечно, существует прекрасный коллектив — Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под руководством Анатолия Шутикова. Но в его репертуаре преимущественно русская музыка, это их основное направление, хотя они исполняют и мелодии других национальностей, в том числе татарские. Кроме того, очень активно себя начал проявлять оркестр национальных инструментов под руководством Ирека Файзрахманова, который работает в Набережных Челнах, что нас очень радует. Есть оркестр татарских народных инструментов Tatarica и ансамбль традиционных музыкальных инструментов под руководством Рустама Рахматуллина на базе консерватории, но надо понимать, что это учебные коллективы, которые не могут вести полноценную концертную деятельность. Татарстану необходим профессиональный национальный оркестр татарских народных инструментов. И в этом направлении работа приобретает реальные очертания. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем об этом рассказать во всеуслышание.

Может быть, так сложится, что в бывшем здании театра имени К. Тинчурина, судьба которого до конца еще не определена, когда-нибудь откроется музыкальный театр — кто знает. Как известно, сейчас там располагается русский ТЮЗ. Вместе с тем мне кажется очень хорошей идея Ирады Аюповой отдать эту сцену творческим учебным заведениям: театральному, музыкальному, хореографическому училищам — и создать учебный театр. Думаю, здесь хватит места и для музыкального театра, и для учебного. Нормальная практика, когда в профессиональных постановках принимают участие студенты. В современных реалиях поиск компромисса — лучшее решение.

Кроме того, такая преемственность поможет и в решении кадрового вопроса, который и в нашей сфере остается актуальным. Студенты, закончив творческий вуз, часто идут по другому направлению или же уезжают в другие регионы в поисках лучшей жизни и высоких заработков. Особенно это касается наиболее сильных студентов, которые предпочитают работать в Москве и Питере.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Гонорарная комиссия решила бы некоторые проблемы»

— Какую реальную поддержку может сегодня оказать Союз композиторов своим подопечным?

— Реальных инструментов не так много, к сожалению. Во времена Советского Союза работа строилась совершенно по-другому. Тогда была очень серьезная финансовая поддержка от государства: действовали специальные санатории, дома отдыха для композиторов, куда они могли ездить и заниматься исключительно творчеством, государство покупало музыкальные произведения для дальнейшего исполнения. Несколько лет назад еще действовала практика, отдаленно напоминающая советскую систему, — что-то похожее на госзакупки. Сегодня она не работает, хотя в Минкульте нас обнадежили, сказав, что идет поиск возможных вариантов, чтобы возродить этот опыт. Надеемся, выход найдется. Мы понимаем, что сейчас нет таких возможностей: одно министерство не может взять на себя все эти финансовые нагрузки.

Сохраняется возможность делать стимулирующие выплаты наиболее активным участникам или юбилярам. Пусть нечасто и немного, но все-таки.

Периодически произведения наших композиторов включаются в сборники нот. Сейчас у нас есть определенный запас таких изданий, которые мы бесплатно раздаем музыкальным школам по запросу. Практически готов сборник-справочник «Композиторы и музыковеды Татарстана», где собран биографический материал о музыкальных деятелях. Проделана огромная работа нашими активными музыковедами-энтузиастами — Рамзией Усеиновой и Маргаритой Файзуллаевой. Эта книга выходит при поддержке Минкульта РТ.

— Вы являетесь посредником между представителями творческой среды и чиновниками. Какие главные запросы вы могли бы отметить?

— Основная проблема, как банально бы это ни звучало, финансовая. Многие теперь уже не пишут в стол, чтобы произведение не лежало, а выполняют определенный индивидуальный заказ. Однако все эти запросы личные и нестабильные. Отсутствие госзаказа — так называемой гонорарной комиссии, о которой я упоминал, — очень удручает.

Речь идет о специальной комиссии, которую формирует Минкульт: там собираются эксперты из разных учреждений культуры, прослушивают, голосуют и выбирают лучших — как, например, при присуждении премии имени Габдуллы Тукая, только в меньшем формате. Определяется тарифная сетка, и произведения приобретаются государством.

Если возродить такую практику, то у композиторов появится уверенность в завтрашнем дне, вместе с тем решится и другая проблема — сочинения не только будут покупаться государством, они еще в обязательном порядке будут включаться в репертуар музыкальных коллективов. То есть возникло бы некое взаимодействие, которого сейчас не хватает.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«В Казани появится фестиваль музыки под открытым небом»

— Какие творческие планы строите?

— Что касается планов, то в ближайшем будущем ожидается творческий обмен с Узбекистаном, пройдут обменные гастроли. Их оркестр под названием «Солисты Узбекистана» приедет к нам в гости, а мы поедем к ним. В этот раз на гастроли в эту страну отправится оркестр театра Тинчурина под моим руководством. Ни в коем случае не надо думать, что только мы удостаиваемся такой чести: в подобных проектах принимают участие и другие коллективы. Например, оркестр театра Камала под руководством Данияра Соколова блестяще исполнил концерт бурятской музыки в присутствии делегации из дружественной Республики, а Молодежный симфонический оркестр «Новая музыка» под руководством Анны Гулишамбаровой провел большой концерт адыгейской и татарской музыки в Большом зале нового театра Камала. Наши коллективы работают очень активно и на высоком уровне, и я надеюсь, что в ближайшем будущем сможем чаще вывозить наши татарстанские оркестры на гастроли

Кроме того, сейчас в творческих планах организовать концерты наших композиторов-юбиляров, которых в этом году много. Несколько осталось даже с прошлого года. Объединять такие мероприятия не стоит. Мы пробовали сделать так однажды, но больше не хотим повторять, все-таки творческому человеку нужно индивидуальное внимание.

И еще одно новшество — мы собираемся продолжить концерты на открытом воздухе, которые организовываются при поддержке мэрии Казани. В прошлом году состоялось всего два концерта рядом с театром Камала на озере Кабан. Они прошли с большим успехом, позволив многочисленной публике насладиться произведениями современных татарстанских композиторов. В этом же году мы хотим провести целый фестиваль.