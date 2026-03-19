На здоровье жителей Тетюшского района в Татарстане направят 1,75 млн рублей

Речь идет о программе по укреплению общественного здоровья, рассчитанной на 2026—2030 годы и реализуемой в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

В Тетюшском районе стартует новая муниципальная программа по укреплению общественного здоровья, рассчитанная на 2026—2030 годы. Проект реализуется в рамках национального направления «Продолжительная и активная жизнь».

Основной целью программы является повышение уровня здоровья жителей района через комплекс профилактических и просветительских мероприятий. На реализацию проекта планируется направить 1,75 миллиона рублей, которые будут распределены равномерно по пяти годам — по 350 тысяч.

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий: от информационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни до создания современной инфраструктуры для занятий спортом. Внимание будет уделено профилактике хронических заболеваний, организации медицинских осмотров и развитию физической активности среди населения.

В рамках проекта планируется создание специальных зон для занятий спортом, установка информационных стендов, организация спортивных мероприятий и фестивалей. Отдельное направление — работа с трудовыми коллективами по внедрению корпоративных программ здоровья.

Программа также включает меры по развитию системы здорового питания, организации семейного досуга и поддержке активного долголетия. Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить демографическую ситуацию и увеличить количество жителей, ведущих здоровый образ жизни.

Наталья Жирнова