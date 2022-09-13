В Татарстане намолотили 5,2 миллиона тонн зерновых — уборочная кампания подходит к концу

Фото: скриншот трансляции (Марат Зяббаров)

В Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Об этом рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

На сегодняшний день уборочная кампания почти завершилась. Осталось убрать около 26 тысяч га.

Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы, рассказал Марат Зяббаров. Они намолотили по 215,1 и 214,7 тысячи тонн зерна соответственно.



Скриншот трансляции

В антилидерах среди муниципалитетов Татарстана оказались Зеленодольский, Менделеевский и Верхнеуслонский районы. Они намолотили 39,1 тысячи тонн, 49,6 тысячи тонн и 55,4 тысячи тонн зерновых.

Скриншот трансляции

Средняя урожайность в Татарстане в этом году составляет — 36,8 ц/га, рассказал глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В конце июля президент Татарстана Рустам Минниханов поручил аграриям направить все усилия на качественную уборку урожая. Он обратил внимание, что в этом году необходимо убрать зерновые и зернобобовые на площади 1,5 млн га, масличные культуры — 427 тыс. га.

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Татьяна Демина