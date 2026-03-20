Как переменилась Академическая слобода за 25 лет

Изучаем территорию улицы Вишневского начала нулевых

Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В Казани в районе улиц Ершова и Вишневского произошли за несколько десятилетий кардинальные изменения. Там, где на фото стоит трамвай, теперь тянется дорога с развязкой. Вместо двухэтажных домов на Ершова, которые ушли в небытие с расширением улицы, — сплошь высотные ЖК. Наряду с Суконной слободой, это наиболее изменившаяся часть исторического центра в нашем веке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Трамвай

На постере мы видим трамвай «Пятерочка» — он появился в 2002 году и ездил с полудня до девяти вечера до площади Тукая (впрочем, потом его можно было увидеть и в других частях города). Вход в передвижной ресторан с баром на 46 человек стоил 15 рублей. Внутри размещались столики, а в меню предлагали, например, шашлык, кроме того, работал караоке. Трамвай проработал до 2007 года, казанцы вспоминают, что трясло в нем изрядно.

Кладбище

Все верно, кольцо для трамваев и диспетчерская находятся у Арского кладбища. За забором в левом углу мы можем увидеть кирпичное здание салона ритуальных услуг. Главное изменение заключается в том, что белую ограду с решеткам превратили в высокий сплошной кирпичный забор: мимо кладбища теперь проносятся машины. Справедливости ради, большая часть этого пространства сейчас занимает пешеходная роща с множеством деревьев.

Творческая мастерская живописи (Ершова, 8)

Редкая советская многоэтажка-доминанта в этих краях (целый 10 этажей!) построена в 1978 году. Обратим внимание на орнаментированный декор, акцентирующий лестничные клетки.

Наверху находятся мастерские академии художеств СССР, сюда они переехали из помещения Художественного фонда на Большой Красной. Причем большие помещения в доме были без планирования разместить там мастерские.

В них художники работали три года над проектами для президиума Союза художников СССР (он предоставлял материалы, оборудование, стипендию). Среди тех, кто здесь работал, — Фарит Якупов, Зуфар Гимаев, Шамиль Шайдуллин, Булат Гильванов, Александр Федотов, Фиринат Халиков и другие. Сейчас мастерская работает под началом Российской академии художеств.

Кстати, внизу еще нет «Бәхетле». Первый магазин сети открылся на Сибирском тракте, 4 в 1998-м, а на Ершова продажи запустят как раз к появлению новой транспортной автомагистрали.



Ершова, 6

Памятный многим хлебный магазин на углу Ершова и Вишневского (историографам еще предстоит оценить, почему многим горожанам памятны именно такие торговые точки из прошлого). Вход в магазин находился в торце здания. Сейчас на этом месте по большей части парковка и дорога.



Вишневского, 3 и 5

В третьем доме располагается аптека. Это владение присяжного поверенного, то есть профессионального адвоката, Абрама Быховского 1909 года постройки.

А вот про пятый известно, что здесь до революции жили братья-студенты Барановы. Дом принадлежал их матери Е.И. Барановой. И в гости к ним заходил Владимир Маяковский. В 1914-м он посетил Казань во время турне футуристов, вместе с Василием Каменским и Давидом Бурлюком. Последний, кстати, учился в 3-й Казанской гимназии на Горького, 16, а потом в Казанском художественном училище.

Вместе они выступили 20 февраля в Колонном зале Дворянского собрания (ныне — Казанская Ратуша). Заодно Маяковский заглянул на 1-ю Академическую на встречу студенческого литературного кружка.

Современный ЖК на 10 этажей построили здесь в 2010 году.