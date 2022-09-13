Дед Мороз иного сорта, буддисты и автомобильное издание: что было на dzen.ru до «Яндекса» и «ВКонтакте»

Вчера днем «ВКонтакте» полностью закрыло сделку с «Яндексом» по приобретению платформ «Новости» и «Дзен». А уже вечером, как писали многие пользователи Сети, на их глазах начала твориться история — поисковик «Яндекса» окончательно переехал на домен ya.ru, а со всех страниц yandex.ru пользователей перенаправляют на сайт dzen.ru. На этом домене теперь собраны «Новости» и «Дзен».

Однако история этого домена начинается еще в 2001 году задолго до появления на нем сервисом крупнейшего в России поисковика и всего через 4 года после запуска yandex.ru. Изучив историю этого сайта, «Реальное время» обнаружило «Деда Мороза иного сорта», сайт по продаже аудиотехники и новостей шоу-бизнеса, агрегатор рекламы, а также портал, посвященный дзен-буддизму.

«Доисторические» времена и появление первых новостей

История регистрационных данных домена dzen.ru начинается 28 июля 2008 года, хотя сам он впервые зарегистрирован 22 августа 2001 года. Не известно, кто именно тогда владел сайтом, хотя различные веб-архивы содержат копии содержания страниц (снапшоты) dzen.ru.

— Все моряки заходят в ПОРТа. Смело иди в эти врата, — красуется на главной странице сайта на снапшоте от 4 сентября 2001 года, это первый доступный снапшот сайта.

Первый доступный снапшот dzen.ru датируется 4 сентября 2001 года. Доступно на: web.archive.org

Провокационное содержание, правда, выглядит таким только на первый взгляд. Эта «одностраничка» ведет на уже несуществующий сайт, где можно было приобрести аудиотехнику, а также популярные в то время портативные игровые консоли PSP. К слову, сейчас на домене, куда вел dzen.ru, размещен сайт мебельной фабрики «Порта».

Доступно на: web.archive.org

В декабре того же 2001 года оформление и содержание сайта заметно поменялись: как минимум исчезла «игра со шрифтами», а также появилось некое подобие первой интернет-рекламы. Однако, суть осталась прежней — вести пользователей на сайт с покупкой аудиотехники.

Что примечательно, первые новости на dzen.ru появились задолго до того, как домен приобрел «Яндекс». В снапшоте, датированным 20 января 2002 года, видно, что помимо гиперссылок на все тот же сайт с продажей техники, владельцы добавили туда возможность авторизации, а также блок новостей шоубизнеса.

Доступно на: web.archive.org

Еще большие визуальные и технические изменения сайт приобрел к сентябрю 2002 года. Там уже появилась хорошо оформленная реклама, но вот блок с новостями шоу-бизнеса с главной страницы исчез.

Снапшот dzen.ru за 26 сентября 2002 года. Доступно на: web.archive.org

Однако, уже к ноябрю 2002 года от проделанной работы не осталось и следа. При попытке перейти на dzen.ru интернет-пользователи автоматически перенаправлялись на mobilnik.ru, а в феврале 2002 года — на rekdom.ru. Редирект на этот сайт со сборником рекламных новостей продлился как минимум до 2005 года, а после этого на продолжительное время снапшоты dzen.ru перестали быть доступны.

Времена датированной истории

Первые регистрационные записи на домен dzen.ru, которые предоставил «РЕГ.РУ», начинаются в июле 2007 года. Тогда домен был делегирован на сервера 2x4.ru, а принадлежал сайт некому акционерному обществу «Центрэкспертиза». К сожалению, ничего больше об этой компании не известно.

Содержание сайта, правда, к экспертизе никакого отношения не имело. На dzen.ru был размещен портал для дзен-буддистов с рассказами про Шамбалу, Далай-Ламу и сексуальные ритуалы. Первый снапшот, правда, появляется не в 2007, а в 2011 году, когда доменом, суда из регистрационных данных, все еще владел «Центрэкспертизы».

Первый снапшот появляется не в 2007, а в 2011 году, когда доменом все еще владел «Центрэкспертизы». Доступно на: web.archive.org

Ничего не менялось в жизни сайта до 2015 года, пока у домена dzen.ru не сменился владелец: вместо АО «Центрэкспертиза» им стало управлять частное лицо, информация о котором в регистрационных данных скрыта. Но вот с точки содержания все осталось прежним — сайт все также был посвящен дзен-буддизму.

С таким содержанием главной страницы снапшоты dzen.ru тянутся вплоть до 6 марта 2019 года, хотя еще в январе того года владельцем домена стало ООО «Кар.ру», которое представляет из себя автомобильный портал. К сожалению, с 2019 по 2022 года снапшотов сайта нет, поэтому остается неизвестным, было ли на dzen.ru какое-то содержание.

Владельцем домена «Кар.ру» был до апреля 2022 года. Примерно в это время в его жизни появился «Яндекс». А уже с 1 июля этого года dzen.ru вновь заработал — правда, в виде редиректа на портал «Яндекс.Дзен». В то же время домен переехал на сервера компании.

Снапшот за 2 июля 2022 года. Доступно на: web.archive.org

В конце июля — начале сентября этого года в регистрационных данных появилось новое изменение: владельцем домена вместо «Яндекса» стала их дочерняя компания ООО «Дзен.Платформа», которая сейчас перешла во владение ООО «ИТР». Последней владеет ООО «Компания ВК». А долгий анализ владения через кипрские офшоры MAIL.RU и российское ПАО «Мегафон» приводят к российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

dzen.ru сейчас

Сейчас на dzen.ru доступен привычный поиск «Яндекса», подборки новостей, которые пришли на замену «Яндекс.Новостям», погода, рекомендации из подписок, а также блоги, которые могут быть интересны пользователям сервиса.

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Артем Гафаров