Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, подчеркнул президент России

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

— На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама. Отмечу, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отдал должное вкладу мусульманских организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развитие диалога с государственными и общественными структурами.

— И конечно, особые слова признательности ‒ последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев, — сказано в поздравлении.

В Казани празднование в мечетях началось в 6:30 с чтения Корана. В 13:00 состоится ежегодное мероприятие «Рамазан‑фест». Праздничные площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри.



Галия Гарифуллина