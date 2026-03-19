В ходе трехдневных рейдов по мигрантам в Татарстане было выявлено более 500 нарушений

МВД Татарстана проводит оперативно-профилактические мероприятия под названием «Нелегальный мигрант». Особое внимание уделяется объектам строительства, торговли и общественного питания, а также автотранспортным предприятиям.

За первые три дня проведения операции выявлено 575 нарушений миграционного законодательства. Среди них: 101 случай незаконного пребывания на территории России, 68 фактов незаконной трудовой деятельности, 241 нарушение режима пребывания, 76 нарушений со стороны принимающей стороны, 27 случаев неправильного оформления документов и 62 нарушения со стороны работодателей.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 2 до 5 тысяч рублей. Иностранные граждане, пребывающие в стране нелегально, подлежат депортации, а работодателям, допустивших нарушения, грозят штрафы в размере от 250 до 400 тысяч рублей. Так, например, на казанской стройке были обнаружены девять нелегальных мигрантов.

Наталья Жирнова