Более трети выявленных в 2025 году заболеваний в Челнах связаны с костно-мышечной системой

На втором месте по количеству выявленных заболеваний — система кровообращения

Фото: Динар Фатыхов

По данным мэрии Набережных Челнов, в результате проведенных профилактических мероприятий в 2025 году было зарегистрировано более 246 тысяч случаев различных заболеваний. При этом 5,2 тысячи человек узнали о своем диагнозе впервые.

Анализ впервые выявленных случаев в 2025 году показал следующую структуру заболеваемости. Лидирующую позицию занимают заболевания костно-мышечной системы, на которые приходится 39,7% от общего числа новых диагнозов. На втором месте находятся болезни системы кровообращения с долей 28,2%. Напомним, что каждый третий житель Татарстана имеет проблемы с системой кровообращения.

Значительную часть составляют заболевания эндокринной системы — 3,6%, патологии пищеварительной системы — 3,2%. Среди серьезных заболеваний отмечены злокачественные новообразования, выявленные в 2,2% случаев, а также болезни органов дыхания, составляющие 1,3% от общего числа новых диагнозов.



Наталья Жирнова