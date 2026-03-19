Требовали ложных показаний: как подполковник МВД Татарстана дочку «спасал»

Судебный разбор дела о смертельном ДТП в Казани вскрыл детали проверки СК в отношении замначальника республиканского управления угрозыска

Фото: Динар Фатыхов

Машину конфисковать, обвиняемую наказать двумя годами колонии-поселения. Такой приговор накануне вынес суд Казани офицерской дочке Алисе Ширшовой за автопрогулку без водительских прав с выездом на встречку и смерть подруги. Судом установлено — после аварии Ширшова пыталась переложить вину на погибшую, утверждая, что та была пьяной и дернула руль. Выжившие пассажиры той машины признались — схожие показания давали под давлением со стороны отца девушки и нанятых для них кем-то адвокатов. Следком провел проверку в отношении замначальника УУР МВД Ширшова и двух защитников. О ее результатах, публичном покаянии подсудимой и деталях резонансного ДТП — в репортаже «Реального времени».

«Карину положили на асфальт»

На финиш своего процесса в Московский райсуд Казани дочь подполковника Алиса Ширшова пришла без макияжа. Возможно, заранее предполагала — не сдержит слез. Отца с ней не было. Только мать.

В деле о смертельной аварии 2025 года судья Ирина Саматошенкова разбиралась пять месяцев. На предыдущем заседании обвиняемая отказалась от допроса, на следующем не появилась по болезни, а вчера вдруг неожиданно вышла к трибуне. Правда, как выяснилось далее, отвечать Ширшова решила лишь своему адвокату Ильдару Нуриахметову.

Последний в финале судебного следствия представил для приобщения свидетельство о том, что его клиентка проходила обучение на права и даже сдавала внутренние экзамены — в августе 2024-го. А вот водительские права так и не получила. Возможно, не сдала с первой попытки экзамен и готовилась к повторному, через полгода. На предварительном следствии Алиса Ширшова поясняла — экзамен должен был состояться с 17 по 21 февраля 2025-го, 1 февраля она у «перекупа» приобрела подержанную легковушку ВАЗ-2114, на которой через две недели попала в аварию.



Основной удар пришелся на правую, пассажирскую сторону легковушки.

Напомним, 14 февраля 2025 года, в районе 21 часа, Алиса Ширшова двигалась по улице Чистопольской за рулем своей машины, но не имея ни водительских прав, ни опыта вождения. При этом на передней оси ВАЗа были установлены шипованные колеса, а на задней — нешипованные, что запрещено. В машине, кроме бесправной автомобилистки, находились еще пять человек — ее подруга Карина Ишимова и четверо парней, среди которых были однокурсники Ширшовой из Казанского юридического института МВД, один из них даже был в полицейской форме. Алису обвинили в том, что она проявила преступное легкомыслие, не только сев за руль, но и разогнавшись до 55 км/ч, и не справилась с управлением — попыталась затормозить, но машину юзом вынесло на встречную полосу, по которой ехала Kia K5.

В итоге до перекрестка улицы Чистопольской с улицей Декабристов отечественная легковушка не добралась. На следствии свидетели поясняли — видели, что девушку с переднего пассажирского сиденья вытаскивали без сознания. «Карину положили на асфальт, подстелили одежду и укрыли», — подтверждал один из выживших. Скорая забрала ее первой, но на следующий день стало известно — от полученных травм Карина Ишимова скончалась. А 16 февраля ее осиротевшей дочке исполнился годик.

После аварии пострадавших доставили в горбольницу №7 Казани.

В горбольнице №7 оказалась и сама Ширшова, а еще — ее пассажиры и водитель поврежденной иномарки. Последние статус потерпевших в деле бесправной автоледи не получили. Их травмы, к счастью, не потянули на тяжкий вред здоровью.

Ширшова: «Вину признаю. Излагать события ДТП не желаю»

Свою вину в этом деле Алиса Ширшова отрицала на всех допросах. И лишь в последний день суда поменяла позицию.

— Хочу высказать свое отношение к предъявленному обвинению. Но разглашать и обсуждать подробности в связи со своим психологическим состоянием я не готова. Мне очень тяжело, — предупредила она суд. — Свою вину я признаю полностью. Но излагать события ДТП я не желаю.

Отвечая на вопросы своего защитника, девушка сообщила — живет сейчас с матерью, сестрой и братом. Отец в настоящее время проживает и работает в Москве. По данным «Реального времени», пост замначальника управления угрозыска МВД Татарстана он покинул в ходе этого судебного процесса, поскольку смог получить назначение в столице. На какую позицию — в процессе не уточняли.

Сказанное Алисой Ширшовой в суде кардинально отличалось от ее показаний о погибшей подруге следователям.

Подсудимая поделилась с судом своими планами на будущее: «С сентября планирую поступить в медколледж, чтобы получить профессию фельдшера и работать на скорой». Рассказала, что сама получила серьезные травмы: переломы костей таза, ушибы внутренних органов, их последствия ощутимы до сих пор — боли, проблемы со сном.

— Приняты ли Вами меры к возмещению ущерба? — уточнил адвокат Нуриахметов.

— Да был возмещен ущерб в размере 1 млн 825 тысяч рублей... И я хотела сказать потерпевшей стороне — я прекрасно понимаю, что сложилась такая ситуация, что вы ощущаете на данный момент. Но ваша дочь была важным и близким человеком в моей жизни. И мне очень тяжело дается то, что свалилось на меня. И хотела бы еще раз извиниться перед вами за то, что произошло, — со слезами на глазах выступила подсудимая.

Впечатление от столь проникновенной речи смазали оглашенные следом по ходатайству гособвинителя показания Ширшовой, которые она давала в качестве подозреваемой и обвиняемой. В них она характеризовала покойную не лучшим образом. Рассказывала, что познакомились полтора-два года назад, много общались, в процессе общения она узнала и о ребенке Карины, и о ее условном сроке за мошенничество, и об отказе от медицинского освидетельствования в ходе остановки сотрудниками ГАИ автомобиля, за рулем которого была Карина.

По версии хозяйки авто, без прав за руль она вынужденно села лишь 14 февраля 2025-го. Продавец машины озвучил другую информацию.

Ширшова убеждала следователей — после покупки ВАЗ-2114 сама впервые села за руль вечером 14 февраля 2025-го. До этого несколько раз доверяла право управления парням Радмиру и Тимуру, а также Карине. В день аварии автомобиль, по версии Алисы, также находился в пользовании ее подруги, и они вместе поехали на нем за теми самыми парнями на улицу Светлую, а оттуда в ЖК «Салават Купере», поскольку Карина сообщила, что ей нужно с кем-то встретиться. На допросе в качестве подозреваемой хозяйка авто рассказывала: подруга вернулась через час и уже нетрезвой, сказала, что вести авто не сможет. Парни к тому моменту тоже успели выпить пиво.

— Мною было принято решение сесть за руль и везти ребят дальше по городу, — признавалась Алиса.

С ее слов, двигались с остановками — в районе ТЦ «Мега» Ширшова по просьбе подруги выходила купить ей пива, потом полчаса сидели в машине и болтали, потом планировали поехать домой, но подруга предложила забрать общего знакомого Руслана у «Меги». Раньше он учился с Ширшовой в КЮИ МВД, потом забрал документы и ушел в патрульно-постовую службу.

События аварии на Чистопольской Ширшова описывала так: Карина указала ей перестроиться влево, она спросила — зачем, та начала паниковать, закричала: «Менты!» — и «схватила ее руки на руле и увела руль автомобиля влево». Этот маневр якобы и обернулся заносом, справиться с которым Алиса не смогла...

В прениях прокурор Виктория Юкина запросила для подсудимой 5 лет колонии-поселения.

На вопрос от помощника прокурора района — подтверждает ли подсудимая эти показания, она ответила: «Я ссылаюсь на 51-ю статью Конституции».

Важное уточнение — очевидцы той аварии рассказывали следователям, что запах алкоголя чувствовали лишь от парней — пассажиров отечественной легковушки. От лежавшей на асфальте девушки и стоявшей автомобилистки — тогда она была блондинкой — спиртным не пахло. Их трезвость подтвердили и медики.

Версию Ширшовой о единственной поездке без прав на следствии опровергал перекупщик. Он свидетельствовал, что при общении с этой клиенткой слышал от нее — ранее она ездила на «девятке», но попала в серьезную аварию... Если это действительно так, то жизнь давала девушке шанс остановиться и не нарушать дальше...

Следком отказался возбуждать дело на офицера МВД и адвокатов

В ходе расследования этого дела выяснилось: в своих показаниях выжившие из ВАЗ-2114 поначалу намеренно не вспоминали еще одного попутчика — курсанта вуза МВД, который опасался отчисления за эту историю. В итоге другие участники событий признались в сокрытии этой информации, более того, двое заявили об оказанном на них давлении с целью подтвердить версию Ширшовой.

В частности, тот самый Руслан из ППС в июле 2025-го на допросе в СК сообщал, что в тот вечер водителя Ширшову никто не отвлекал, но при перестроениях на полосы она действовала неуверенно, очень резко крутила руль и резко перестраивалась с полосы на полосу. Поверхность дороги была немного обледеневшая, вспоминал он о проезде по Чистопольской: «Алиса резко дернула руль налево, чтобы сделать опережение едущей машины, и при этом нажала на педаль газа, чтобы ускориться, и в этот момент заднюю левую часть занесло в сторону встречной полосы. Она стала крутить руль в обратную сторону, вследствие чего не справилась с управлением, нажала на тормоза, автомобиль занесло на встречную полосу...»

В уголовном деле Алисы Ширшовой фигурируют показания двух свидетелей о действиях со стороны ее отца.

Следователь уточнил у этого свидетеля — кричал ли кто-то в машине «Мусора!». Тот такого крика не слышал. Однако уточнил — на допросе 17 апреля дал показания, что это слово выкрикнула Карина, а после этого навалилась телом в сторону Алисы. Руслан объяснил следователю — «именно так его попросил записать в показаниях его адвокат Давлиев».

Забегая чуть вперед — в суде парень рассказал: данного адвоката он не нанимал. Припомнил — когда лежал в больнице, навещал в палате Алису, которая пыталась его убедить, что во всем виновата Карина — дернула руль. Он попросил ее не врать, и та промолчала. А через некоторое время в палату пришел ее отец Александр и позвал на разговор, попросив оставить телефон в палате.

— Он сказал, что у меня будет свой адвокат, что мне уже построили показания и показания Алисы должны быть схожими. Отец Алисы сказал, что необходимо будет указать, что руль дернула Карина, я ему сказал — не буду грех на душу брать, — пояснял на новом допросе свидетель.

С его слов, после выписки из больницы Алиса позвала его домой, и в этот момент снова пришел ее отец — «включил ноутбук и показал в электронном виде допрос дочери, сказал, чтобы запомнил это».

Следком проверял информацию о признаках преступлений в действиях двух адвокатов и офицера МВД.

Позже к «обработке» подключился и тот самый адвокат и также ориентировал — давать показания исходя из допроса Ширшовой, рассказывал Руслан. По его словам, на апрельском допросе этот защитник его неоднократно перебивал со словами «не все так было» и фразу про «мусоров» следователь записал именно с его слов.

Парень вспоминал — на новый допрос он хотел прийти раньше «своего» адвоката, чтобы рассказать, что происходило на самом деле, специально назвал ему более позднее время, но тот пришел вовремя. «Я начал говорить правду, он попросил выйти с ним на пару слов, а когда вышли из кабинета, начал мне угрожать, что за мной придут серьезные люди», — рассказывал пассажир-полицейский, добавляя, что в итоге в кабинете следователя отказался от этого защитника.

Еще один выживший пассажир и знакомый Ширшовой — Радмир делился своим опытом общения с отцом Алисы — подполковником. Рассказывал — через неделю после той аварии сидели в машине с Тимуром (еще одним свидетелем ДТП) на Горьковском шоссе и вдруг к ним в окошко постучал Александр Ширшов:

— Он спросил — можно ли рассчитывать на нашу помощь, мы ответили: нет, будем говорить как есть. Он сказал «хорошо» и ушел. Примерно через месяц появился адвокат Россиев, сказал, будет представлять мои интересы. Кто его нанял — не спрашивал. На встрече в ТЦ «Кольцо» адвокат стал говорить, что мне нужно будет сказать, что у Карины было движение в сторону Алисы. Я сказал: было совсем по-другому. Он утверждал: так будет лучше... На допросе 4 июля и в ходе очной ставки я говорил то, что ранее сказал адвокат.

Московский суд Казани отказался оглашать и оценивать первичные показания свидетелей, заявивших о давлении.

Отчим Радмира свидетельствовал, что со слов своей жены ему известно — на парня оказывают давление сотрудники полиции, на его съемную квартиру приходил офицер и требовал, чтобы он дал ложные показания по факту смертельного ДТП — что пассажир дернул руль. Также со ссылкой на жену сообщил — отец настоящей виновницы угрожал его пасынку.

Сотрудники отдела СК по Московскому району Казани поверили свидетелям и даже не стали включать их первичные показания в обвинительное заключение. Поверил в оказание давления и суд — неоднократные попытки защиты добиться оглашения этих показаний в ходе процесса судьей отклонялись.

Даже после того, как адвокат Нуриахметов представил суду копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки показаний тех самых свидетелей. «Вынесено постановление, что на них никакого давления отцом подсудимой не оказывалось», — подчеркнул защитник.

Следователь второго отдела Следкома по РТ не нашел оснований для уголовного преследования Александра Ширшова.

Указанный документ был вынесен в августе 2025-го во втором отделе Следкома по РТ. Проверку инициировали коллеги из районного отдела, усмотревшие в словах свидетелей признаки целого ряда преступлений. Изучив материалы дела, следователь второго отдела пришел к выводу — в действиях адвокатов Давлиева и Россиева отсутствует состав преступлений по статьям 294 и 309 УК РФ — создание препятствий для всестороннего и объективного следствия и понуждение свидетеля к даче ложных показаний.

Действия подполковника Александра Ширшова, на тот момент — замначальника управления угрозыска МВД по Татарстану, в СК проверяли по двум указанным статьям УК и должностной 286-й — о превышении должностных полномочий. По результатам также был вынесен отказ в возбуждении дела. Знакомые с этим документом лица поделились мнением — проверка была не полной, но оспаривать ее результаты заявлявшие о давлении свидетели не могут. Зато такое право есть у прокуратуры.

Вероятно, с учетом этих обстоятельств Ширшовой посоветовали не давать показания в суде, со ссылкой на Конституцию РФ, где закреплено право не свидетельствовать против себя и своих близких...

Прокурор просила 5 лет поселения, адвокат называл Ширшову ребенком

— Наказание должно быть соразмерным и в случае Ширшовой невозможно без изоляции от общества, — заявила в прениях гособвинитель Виктория Юкина.

По ее мнению, в суде доказаны все обстоятельства преступного выезда без прав, который по неосторожности обернулся смертью человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура с учетом признания вины, положительных характеристик, добровольного возмещения морального ущерба запросила по минимальной планке — 5 лет колонии-поселения.

Адвокат Андрей Петров намерен обжаловать приговор в интересах потерпевшей стороны.

Мать погибшей Светлана Чебукова просила о наказании «в рамках закона». Ее представитель Андрей Петров напомнил — попав в больницу, Ширшова надиктовала гражданскому мужу Карины голосовое сообщение с признанием своей вины в аварии, а тот сохранил эту запись и предоставил следствию.

— По этому делу есть еще один потерпевший — дочь Карины, которой на момент ее смерти не исполнился год... Она еще не умеет говорить, но через несколько лет задаст вопрос бабушке: почему у других есть мама, а у меня нет? И вот ваш приговор, я думаю, поможет ответить на данный вопрос моей доверительницы, — обратился к суду адвокат потерпевшей.

В свою очередь защитник обвиняемой Ильдар Нуриахметов сделал акцент на том, что та вину признала, раскаялась, впервые привлекается к ответственности.

Адвокат Ильдар Нуриахметов просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

— Ей всего 20 лет, она только-только преодолела порог несовершеннолетия. Она еще ребенок, Ваша честь! — заявил он, отметив погашение ущерба, личные извинения Ширшовой и ее глубокую морально-психологическую травму, а также физические. Он просил признать эти обстоятельства исключительными и назначить наказание ниже низшего предела и не связанное с лишением свободы.

Сама Алиса Ширшова от речи в прениях отказалась, а в последнем слове вновь расплакалась:

— Я прекрасно понимаю тетю Свету, что в ее сердце нет места для моего прощения. Но я еще раз хочу извиниться перед Вами, что так все произошло. Мне очень жаль, что Карины нет с нами... То, что произошло, невозможно вернуть назад. Мне с этим грузом жить... Но каждый человек достоин того, чтобы начать новую жизнь... Данная ситуация стала мне уроком. Прошу строго не наказывать и не лишать меня свободы.

В колонию-поселение осужденная должна прибыть самостоятельно, но только после вступления приговора в силу.

...Приговором Московского райсуда Казани Алиса Ширшова наказана 2 годами колонии-поселения с конфискацией в доход государства орудия преступления — автомобиля. Брать осужденную под стражу в зале суда не стали — для получения предписания с адресом исправительного учреждения ей предписано явиться в территориальный орган УФСИН по Татарстану. При этом до вступления приговора в силу суд оставил Ширшову под подпиской о невыезде.

О желании обжаловать результат процесса уже заявили адвокаты осужденной и потерпевшей. Первый считает наказание слишком суровым, второй — неоправданно мягким, не усматривая тех самых исключительных обстоятельств, что заставили бы человека без прав в нарушение всех правил сесть за руль...