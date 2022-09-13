Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: Минобороны Армении (архив)

Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны.

Ранее о намерении запросить помощь сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания Совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян.

— Из кабмина сообщили «Новостям» [программа общественного телевидения, — прим. ред.], что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к России, в Совет безопасности ООН и ОДКБ, — говорится в сообщении.

Ереван сообщил, что азербайджанские военные обстреляли территорию страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается. В свою очередь Баку сообщил о том, что армянские военные обстреляли позиции их войск на границе. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях.

Фото: mil.am

В начале августа Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба.

— Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки, — говорилось в заявлении российского военного ведомства.



Также из-за обострения ситуации на линии разграничения в Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация.

В Минобороны Азербайджана сообщали, что утром 3 августа «члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района». Погиб один солдат-срочник.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью 2020 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В Баку в свою очередь утверждали, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры». Как развивались события — в специальном сюжете «Реального времени».



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Максим Кокунин