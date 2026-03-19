На светофоры и фонари на остановках на трассе Комсомольское — Буинск направят 32 млн рублей

На автомобильной дороге Комсомольское — Яльчики — Буинск (до границы Татарстана) планируется масштабная модернизация инфраструктуры. Работы развернутся на восьми участках, где расположены автобусные остановки в Комсомольском и Яльчикском районах. Такие документы появились на сайте госзакупок.

На участках трассы установят современное электроосвещение с использованием светодиодных светильников, смонтируют трансформаторные подстанции и проложат кабельные линии. Особое внимание уделят безопасности движения — будут установлены светофорные объекты и системы автоматического управления освещением.



Все работы планируется завершить до 30 сентября 2026 года (на наружное освещение выделяется три месяца — с 5 июля по 30 сентября). На весь объем работ планируется потратить 32,2 млн рублей, заказчиком является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Наталья Жирнова