Гострудинспекция устроила проверку после несчастного случая на строящемся участке М-12 в Нижегородской области

Фото: Максим Платонов

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства группового несчастного случая на строительной площадке автодороги М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) в результате которого пострадали 3 человека, двое погибли.

Уточняется, что вчера на строительной площадке по адресу: Бутурлинский м.о., строящаяся автодорога федерального значения М-12, технологический съезд, около села Кочуново, водитель бульдозера совершил наезд на строительную будку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сейчас в строительстве трассы М-12 Москва — Казань задействованы 30 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники в круглосуточном режиме.

8 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.



— В том числе на территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань и тем самым по сути даем старт работе этой значимой трассы, — отметил глава государства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин