Лидер «Новых людей» предложил разблокировать Instagram* в России

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"/Елизавета Мищенко

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести». Об этом сообщает «РИА Новости».

— То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta** еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram*... Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести? — сказал он.

Нечаев отметил, что люди вновь возвращаются к теме Instagram*, а многие граждане продолжают им пользоваться через VPN-сервисы.

— Люди снова и снова возвращаются к теме Instagram*. Это было важно и для бизнеса, особенно небольшого, и для самих людей как способ общения с друзьями... Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN... Рады мы этому или нет? — заключил политик.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им Meta** перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями. Об этом в августе заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Во-первых, компания Meta** должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан, — сказал он.

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta**. Социальные сети Instagram* и Facebook*, принадлежащие этой компании, признали экстремистскими и запретили их на территории России.



Генпрокуратура попросила суд признать Meta** экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.

В апреле Meta** обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta** Марк Цукерберг.

*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда



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Максим Кокунин