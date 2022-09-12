VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзена» и «Новостей»

VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзена» и «Новостей», а также продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг». Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты деятельности платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с третьего квартала текущего года, — уточняется в пресс-релизе.

Стоит отметить, что VK получила права на технологии и айдентику сервисов и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена». Сервисы сохранят свой интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка «Яндекса» и погода. «Дзен» сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении. Кроме того, действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними.

Фото: wikipedia.org/WikiFido

В середине августа VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым она получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг».



— Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях, — говорилось в сообщении компании.

Уже в конце месяца Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между VK и «Яндекс».

Уточняется, что ведомство рассмотрело ходатайство о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием. Одним из требований ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Вместе с этим для партнеров сервисов предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение 3 лет с момента совершения сделки.



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Максим Кокунин