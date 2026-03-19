В Татарстане воспитатель получила условный срок за оставление детей без присмотра

По ее вине один из детей закрыл дверь помещения, в результате чего другой ребенок получил травму пальца, закончившуюся его ампутацией

В Камско-Устьинском районе Татарстана воспитатель детского сада получила наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, приведшее к травме ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.

По данным следствия, инцидент произошел 30 июня 2025 года. Педагог оставила группу воспитанников без присмотра в раздевалке, что привело к несчастному случаю. Один из детей закрыл дверь помещения, в результате чего другой ребенок получил травму пальца, закончившуюся его ампутацией.

Суд признал бывшего воспитателя виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве наказания женщине назначено два года лишения свободы условно.

Наталья Жирнова