В «Салават Купере» завершается строительство «Центра спорта ФИЗРА»

В жилом массиве «Салават Купере» продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА». На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. С ходом строительства ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.



Пропускная способность комплекса составит более тысячи человек в сутки. Строительство началось осенью 2024 года. На данный момент завершены работы по устройству фундамента, возведен каркас здания и проложены наружные инженерные сети.

На первом этаже разместятся площадки для футбола, волейбола, баскетбола и падел-тенниса. Второй этаж отведут под сквош-корт, фитнес-зал, помещения для занятий йогой и танцами, тренажерные залы и ринг. В комплексе также предусмотрены раздевалки, медицинские кабинеты, кафе и парковка на 108 мест.

По словам градоначальника, развитие спортивной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений городской политики. С 2009 года количество спортивных объектов в Казани увеличилось вдвое — с 323 до 644. Только за прошлый год было введено в эксплуатацию 11 новых спортивных площадок. Стоит отметить, что недавно капремонт спорткомплекса «Ватан» в Казани получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, что в Зеленодольске одноименный спорткомплекс «ФИЗРА» был построен с нарушением закона. Исполком менял условия концессионного соглашения без согласования с татарстанским УФАС, включая параметры здания и размер платы.

Наталья Жирнова