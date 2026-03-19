В Татарстане теплая и сухая погода продлится минимум до конца этой недели

Среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 4—7 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Уже более недели в Татарстане сохраняется антициклональный характер погоды без осадков. Погодные условия формируются под влиянием антициклонов, которые последовательно перемещаются из Западной Европы и защищают регион от влияния атлантических циклонов.

В ночное и утреннее время температура остается отрицательной, однако днем наблюдается активное прогревание воздуха — местами до +10 градусов и выше. Среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 4—7 градусов.

20 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы температура составит до -7 градусов, при прояснениях возможно понижение до -10 градусов. Дневные показатели сохранятся в пределах от +3 до +8 градусов. На дорогах местами прогнозируется сильная гололедица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

21—22 марта погодные условия сохранятся в том же антициклональном режиме. На западе республики днем 22 марта ожидается до +11 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели также пройдет без существенных изменений в погодных условиях. Ночные температуры останутся в пределах от -1 до -6 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +11.

Напомним, что в апреле и мае температура в Татарстане будет выше нормы.

