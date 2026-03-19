Из Казани начнут выполняться прямые рейсы в Нижневартовск и Новый Уренгой

Авиакомпания Red Wings анонсировала запуск новых прямых рейсов из международного аэропорта Казань в города Западной Сибири, сообщает пресс-служба аэропорта. Перевозчик открывает полеты в Нижневартовск и возобновляет регулярное авиасообщение с Новым Уренгоем.

Новые маршруты будут способствовать укреплению транспортного сообщения между Татарстаном и ключевыми центрами нефтегазовой отрасли — Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100.

Рейсы в Нижневартовск стартуют с 6 мая. Самолеты будут отправляться по средам и воскресеньям в 01:10 по местному времени. Обратный вылет запланирован на 06:45. Продолжительность полета составит 2 часа 35 минут.

Полеты в Новый Уренгой начнутся с 15 мая, а с 29 мая рейсы станут регулярными. Вылеты по пятницам запланированы на 02:45, обратный рейс отправляется в 08:50. Время в пути между городами составит 3 часа 10 минут.



Напомним, что из Казани этим летом запустят прямой авиарейс в Архангельск.

