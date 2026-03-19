В Татарстане наблюдается резкое падение цен на огурцы — -8,7% в стоимости

Помидоры же, наоборот, подорожали на 4,05%

В Татарстане зафиксирован умеренный рост цен на основные продовольственные товары. По данным мониторинга на 16 марта 2026 года, большинство продуктов показало незначительное изменение стоимости. Такие данные представил Татарстанстат.

Среди мясных продуктов наблюдается рост цен на сосиски и сардельки (+1,51%), при этом стоимость полукопченой колбасы снизилась на 1,29%. Цены на основные виды мяса изменились незначительно: говядина подорожала на 0,21%, свинина — на 0,12%, а стоимость баранины осталась неизменной.

На рынке молочных продуктов отмечается разнонаправленная динамика: кефир незначительно подорожал (на 1,02%), в то время как сметана и творог немного подешевели. Стоимость питьевого молока осталась практически на прежнем уровне.

В сегменте бакалейных товаров зафиксировано повышение цен на подсолнечное масло (+1,01%) и муку (+1,09%). При этом чай черный байховый немного подешевел (-1,67%).

Овощи показали разную динамику: огурцы заметно снизились в цене (-8,73%), тогда как помидоры подорожали на 4,05%. Стоимость картофеля увеличилась на 1,83%, а цена на капусту выросла более значительно — на 4,02%. Ранее в республике наблюдался рост цен на морковь — +6,5% за неделю.

В целом большинство продовольственных товаров продемонстрировало умеренные колебания цен в пределах 1—2%.



Наталья Жирнова