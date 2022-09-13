В Кукморском районе хотят включить в реестр памятников церковь начала XIX века

В Татарстане провели государственную историко-культурную экспертизу на предмет обоснования включения в реестр памятников Петропавловской церкви в селе Танькино Кукморского района. Храм датируется 1811—1822 годами постройки, он был поставлен на государственную охрану как выявленный объект культурного наследия в 2002 году.

Экспертизу провела архитектор с 30-летним стажем, заслуженный работник культуры Татарстана, ректор «Академии наследия» Илзиря Кузьмина. В конце 2020 года на территории храма начали было восстановительные работы, вокруг церкви установили строительные леса, но с тех пор никакого движения на объекте не было. Разрешение на проведение противоаварийных работ выдавали ООО «Проектно-реставрационная мастерская Казанской Епархии РПЦ». Строители обязались закрыть оконные и дверные проемы, усилить грунт у основания храма, восстановить разрушенные участки стен, смонтировать временную кровлю и провести ряд других работ.

В конце 2020 года вокруг церкви установили строительные леса, но с тех пор никакого движения на объекте не было. Фото: скриншот акта ГИКЭ

«Перед началом дела крестившийся удмурт обычно произносил мусульманскую молитву»

Церковь в деревне Танькино была построена на невысоком плоском холме в самом центре исторической застройки поселения и занимает доминирующее положение в окружающем ландшафте, ее видно с двух улиц — Красной звезды и Луговой. Само же село, основанное в конце XVII века русскими выходцами из Вятской губернии, дважды меняло название: его назвали и Урясь-Учи (по названию речки Уряси), и Петропавловское — в честь возведенной здесь церкви Петра и Павла. Нынешнее название, Танькино, вошло в употребление в конце XIX века. По мнению дореволюционных исследователей, этимология названия восходит к имени богатого татарина Тэньгэ (в переводе — серебряная монета).

Сохранившееся до наших дней здание храма было построено в 1813 году, заключает эксперт. Прежняя деревянная церковь, возведенная на этом же месте в 1750-х годах во имя святых апостолов Петра и Павла, была уничтожена пожаром, который возник из-за неисправностей церковной печи. В 1813 году на средства прихожан начали возводить новый храм, но стройка растянулась на годы.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Приход Петропавловской церкви считался одним из самых больших в губернии, в разное время он объединял 27 русских, татарских и удмуртских деревень. При этом более половины прихожан составляли кряшены и около трети — удмурты. К концу XIX века храм превратился в крупный миссионерский центр, а службы в нем вели на трех языках.

— С исторической точки зрения Петропавловская церковь интересна тем, что все строительство и функционирование проходило под губернским церковным руководством, оно видело в ней своеобразный оплот в деле христианизации нерусских народов Поволжья и Приуралья, — пишет в своем заключении эксперт Илзиря Кузьмина.

По словам архитектора-реставратора, между последователями христианства и ислама в этой местности более 100 лет шла борьба за религиозное влияние на прихожан храма. К тому же среди удмуртов даже в начале ХХ века были распространены языческие верования и обряды.





Фото: скриншот акта ГИКЭ

— На них, как язычников, так и официально крестившихся, как признавало епархиальное начальство, оказывал влияние ислам, положивший отпечаток и на их повседневный быт. Так, перед началом нового дела крестившийся удмурт обычно произносил мусульманскую молитву, избегал покупать иконы, так что священники вынуждены были часто покупать иконы для них за свой счет, — рассказывает эксперт.

Храм на средства священников и бедных прихожан

Село не было богатым, поскольку крестьянские наделы были небольшими, а урожаи из-за скудности земель — бедными. Жители села растили хлеб, занимались скотоводством, катали валенки для фабрикантов Кукмора, зарабатывали изготовлением колес и саней. Так что и церковный приход был скромным: храмовая и обрядовая утварь в основном из меди, а иконы священники чаще всего покупали за свой счет. После пожара стараниями священника Иоанна Алексеева и диакона Афанасия Иванова в селе решили построить новый, каменный храм.

Кстати, историю строительства и существования храма в с. Танькино изучал известный казанский краевед Артур Тумаков. Эти научные исследования вошли в его книгу «История православных приходов Кукморской округи XVIII—XXI вв.», изданную в прошлом году.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Возводили церковь почти 10 лет, свои скудные пожертвования вносили прихожане и сами церковнослужители. Также прихожане сами делали кирпич, добывали и привозили лес и бутовый камень для фундамента. Культовое здание отстроили заново к началу 1820 года, о чем говорит запись в клировой ведомости о храме. Через 2,5 года, 29 июня 1822 года, в День апостолов Петра и Павла новую церковь освятили. Еще через 20 лет храм обновили за 1 450 рублей: установили две печи, двойные рамы со стеклами, позолотили кресты на церкви и на колокольне, провели другие ремонтные работы, а на приходском кладбище поставили деревянную часовню для отпевания.

О том, каким храм был 100 лет назад, можно узнать из сохранившихся описаний, отмечает эксперт. В них говорится, что иконостас был двухъярусным и выполнен из липы, украшен резьбой и позолотой, а также живописными иконами. Среди самых почитаемых в православии здесь были редкие иконы пророков Аарона и Малахии, апостолов Иакова Заведеева и Симона Зилота.

Ближе к 1870-м годам состояние храма стало приближаться к аварийному, требовался ремонт. Одной из причин был плохо обожженный кирпич, который прихожане делали сами из-за нехватки средств на покупку фабричного.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

В 1912 г. после посещения храма благочинный 2-го округа Мамадышского уезда сообщил, что «пока церковное здание опасностью обрушения не угрожает, причт с. Урясь-Уча полагает здание церкви ветхое, размер церкви не соответствует населению прихода, чем не производит расходоваться на подводку фундамента, лучше позаботиться построить новую церковь, большей вместимостью».



Большой ремонт Петропавловской церкви в селе Танькино были прерван Первой мировой войной, а после революции о ремонте или строительстве нового храма и вовсе речи не шло. Летом 1925 года в храме провели опись имущества, которое оценили в 7 929 рублей. В него включили четыре колокола, два из которых были разбиты, кресты, иконы и прочее. В 1932 церковь уже не видела прихожан — «посещаемости не было», но никакого постановления о ее закрытии не было. Зимой 1939 г. на собрании сельсовета было решено закрыть храм, а здание передать под дом культуры. Таким образом, говорится в заключении госэкспертизы, завершилась история прихода Петропавловской церкви с. Танькино (Урясь-Уча), который функционировал почти два столетия. В 1969 г. здание Петропавловской церкви уже использовали под склад колхоза «Интернационал».

По сведениям, зафиксированным в паспорте памятника истории и культуры в декабре 1989 г., было установлено, что в Петропавловской церкви утеряны все колокола, бронзированные кресты, резной двухъярусный иконостас липового дерева с колоннами, все иконы, обрамление многих из которых было сделано из серебра 84 пробы с позолотой. В окнах выбиты стекла, крыша практически отсутствует.

По сведениям учетной карточки памятника истории от 1989 г., в Петропавловской церкви были утеряны колокола, кресты и другая церковная утварь. Фото: скриншот акта ГИКЭ

Храм как яркий образец провинциального классицизма

После изучения исторических документов и визуального осмотра эксперт Илзиря Кузьмина пришла к выводу, что Петропавловская церковь в д. Танькино «имеет историческую ценность как объект культурного наследия, являющийся подлинным источником информации о социальной и духовной культуре русской провинции».

Кроме того, считает архитектор, здание обладает мемориальной ценностью. Здесь в конце XIX — начале ХХ вв. в православном миссионерском приходе Петропавловской церкви священниками служили известные деятели культуры и образования, общественные деятели и миссионеры: видный татарский поэт Яков Емельянов, священник и миссионер Павел Далматов, обративший в христианство много язычников-удмуртов, выпускник центральной крещено-татарской школы, известный педагог и миссионер Андрей Васильев.

В своем заключении эксперт указала, что место расположения объекта связанно с историческими событиями по становлению и введению новых христианско-просветительских методов в общую практику миссионерской деятельности РПЦ в районах Среднего Поволжья и Приуралья в XIX — начале ХХ вв., приобщению местных народов — мусульман и язычников.

Эксперт указывает и на историческую роль храма — он сохранил целостность и подлинность основных конструкций и композиционного решения и соответствует канонам православной культовой архитектуры, сохранив до нашего времени свое функциональное назначение. Также она пишет, что общий стиль постройки культового сооружения — яркий образец провинциального классицизм. Указывает Кузьмина и на то, что храм является источником для изучения истории православного вероисповедания и представляет интерес не только для историков и краеведов, но может стать объектом школьных экскурсий и представлять интерес для туристов «в целях изучения и популяризации культурного наследия региона».

В завершение Кузьмина приходит к выводу, что Петропавловская церковь представляет архитектурную и историческую ценность, и считает целесообразным ее включение в госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Ангелина Панченко