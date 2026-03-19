Количество невыездных должников в России достигло рекордных показателей

Ограничение применяется при долгах свыше 10 тысяч рублей в случаях, связанных с алиментами, компенсацией вреда здоровью или морального ущерба

По данным Федеральной службы судебных приставов, на начало 2026 года в России значительно выросло число граждан, ограниченных в праве выезда за границу из-за задолженностей. Об этом сообщает РБК. Пограничная служба ФСБ сообщила о наличии 8,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд, что на 41,5% превышает показатели предыдущего года.

При этом статистика показывает положительную динамику в погашении долгов. В 2025 году граждане исполнили обязательства по 1,86 миллиона исполнительных производств, что на 28% больше предыдущего года. Общая сумма взысканий достигла 149,1 миллиарда рублей, увеличившись на 31%.

Примечательно, что, несмотря на рост запретов, общая активность россиян в международных поездках увеличилась. За первое полугодие 2025 года зафиксировано 13,7 миллиона выездов за рубеж, что на 7,8% больше аналогичного периода 2024 года.

Напомним, что стоимость зарубежных туров в 2026 году может вырасти на 5—7% в зависимости от направления.



Согласно действующему законодательству, запрет на выезд за рубеж накладывается при наличии определенных видов задолженности. Ограничение применяется при долгах свыше 10 тысяч рублей в случаях, связанных с алиментами, компенсацией вреда здоровью или морального ущерба. По остальным категориям задолженностей порог составляет 30 тысяч рублей.



Наталья Жирнова