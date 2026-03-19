Путин: статус и заслуги человека не освобождают от ответственности за нарушения

17:04, 19.03.2026

Президент России выступил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ подчеркнул важность своевременной выплаты компенсаций и оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Он призвал прокуроров строго следить за тем, чтобы все положенные выплаты доходили до граждан без задержек и сбоев, особенно в приграничных регионах, пострадавших от действий киевского режима.

Путин также отметил необходимость активизации взаимодействия прокуратуры с другими государственными органами для защиты прав бойцов СВО и социально уязвимых групп населения, включая детей и пожилых людей. Он подчеркнул, что реакция прокуратуры на нарушения должна быть незамедлительной.

Кроме того, президент указал на рост числа коррупционных преступлений на 12,3% и увеличение преступлений террористической направленности, отметив важность эффективной борьбы с этими угрозами. Путин призвал к безотлагательному восстановлению справедливости в случаях задержки заработной платы и защите интересов социально незащищенных слоев населения.

Отдельно глава государства заявил, что должностное положение, статус и прежние заслуги кого бы то ни было не могут быть оправданием правонарушений и нарушений прав сослуживцев.

