Путин: статус и заслуги человека не освобождают от ответственности за нарушения

Президент России выступил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ подчеркнул важность своевременной выплаты компенсаций и оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Он призвал прокуроров строго следить за тем, чтобы все положенные выплаты доходили до граждан без задержек и сбоев, особенно в приграничных регионах, пострадавших от действий киевского режима.

Путин также отметил необходимость активизации взаимодействия прокуратуры с другими государственными органами для защиты прав бойцов СВО и социально уязвимых групп населения, включая детей и пожилых людей. Он подчеркнул, что реакция прокуратуры на нарушения должна быть незамедлительной.

Кроме того, президент указал на рост числа коррупционных преступлений на 12,3% и увеличение преступлений террористической направленности, отметив важность эффективной борьбы с этими угрозами. Путин призвал к безотлагательному восстановлению справедливости в случаях задержки заработной платы и защите интересов социально незащищенных слоев населения.

Отдельно глава государства заявил, что должностное положение, статус и прежние заслуги кого бы то ни было не могут быть оправданием правонарушений и нарушений прав сослуживцев.

Наталья Жирнова