«Причина понятна — надо готовить смену»: почему Фарид Мухаметшин оставил свой пост

00:09, 18.03.2026

Политический истеблишмент сохраняет преемственность власти, назначив Марата Ахметова и.о. главы Госсовета Татарстана

Возможная причина отставки Фарида Мухаметшина с поста главы парламента Татарстана именно сейчас может быть связана с задачей подготовить смену до следующего избирательного цикла в 2029—2030 годах, считают политологи. Отставка политического долгожителя произошла накануне выборов в Госдуму. По мнению депутатов из политических фракций, его преемнику Марату Ахметову дается тайм-аут до сентября, чтобы освоиться перед выборами на пост председателя. Что еще говорят об уходе аксакала татарстанской политики — в материале «Реального времени».

Фарид Мухаметшин избран Почетным председателем Госсовета РТ

19-я сессия республиканского парламента седьмого созыва стала последней «эпохи Мухаметшина». Именно здесь председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин объявил об уходе с поста председателя парламента, который возглавлял бессменно на протяжении 30 лет. С одной стороны, его не раз «отправляли» в отставку, сопровождая известной цитатой его супруги «Җитте сиңа!» (в переводе с татарского — «Хватит тебе»). А с другой, все-таки не верилось, что политический тяжеловес с 40-летним опытом работы во власти уходит, и это происходит здесь и сейчас, как казалось, без особой подготовки.

Впрочем, Фарид Мухаметшин давно взял за правило закладывать интригу под каждое заседание парламента. О самых острых политических вопросах можно было узнать только в депутатском зале: заранее их не успевали включить в повестку дня. И обсуждение темы проходило буквально с колес. Одним словом, татарстанских парламентариев трудно удивить сюрпризами, но досрочная отставка все-таки превзошла все ожидания.

Фарид Мухаметшин сообщил о своем уходе сухо и сдержанно в самом начале сессии. Она проходила как обычно, но на особый момент указывало присутствие в ложе первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева и супруги Фарида Мухаметшина — Луизы Акрамовны, которые сидели рядом. Большой публике до сих пор не доводилось встречать ее в стенах парламента. Камера оператора выхватила кадр, как Минтимер Шарипович и Луиза Акрамовна с волнением ждут какого-то действия.

— Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и Председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность, — кратко сообщил Мухаметшин. — Прошедшие 30 лет, на протяжении которых я был у руля парламента, стали для меня периодом огромной ответственности, — добавил он.

По его словам, ему довелось работать в эпоху больших перемен. В качестве важных достижений парламента он назвал формирование правового фундамента современного Татарстана, настройку конструктивного диалога с региональными парламентами и федеральными органами власти.

При этом он выразил готовность продолжать общественную деятельность. «Я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить свой вклад в его развитие, пусть и в ином качестве», — сказал он.

После его речи вице-спикер Юрий Камалтынов доложил, что президиум Госсовета удовлетворил заявление и назначил и.о. председателя Госсовета Марата Ахметова. Специально ради Фарида Мухаметшина учредили должность Почетного председателя Госсовета РТ — в новом качестве он также сможет принимать участие в работе парламента.

Затем слово взял глава республики Рустам Минниханов.

«То решение, которое вы приняли, конечно, оно такое… Мы так привыкли к вам, где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вот вашу поддержку», — поблагодарил его Минниханов. Он вспомнил, что ему довелось работать на посту министра финансов Татарстана, когда Мухаметшин возглавлял правительство.

— За время работы в должности премьер-министра, потом президента и раиса со стороны Фарида Хайруловича я тоже видел всегда полную поддержку, — рассказал он. И вручил Мухаметшину Орден за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Рустам Минниханов заверил, что аксакала татарстанской политики без работы не оставят. «Огромная работа с ассоциацией национальностей, с муниципалитетами, партийная работа выполнялись благодаря вашему авторитету и уважению», — зал зааплодировал.

«Нефтяник будет из Москвы, вот этот возьмет пороховой, а этот — вертолетный. А я не могу»

Фарид Хайруллович был растроган. «Поймите мое состояние. 30 лет с депутатами под руководством Рустама Нургалиевича мы служили своему отечеству», — поделился он.

В своей прощальной речи он говорил не о законодательной перестройке, а о защите активов республики. «Помните времена Чубайса, когда я, будучи премьером Татарстана, пригласил Рустама Нургалиевича на пост министра финансов. Он приехал (из Москвы, — прим. ред.) и говорит: «Все, я только от Ельцина специально… Тот (Ельцин) говорит, акционируйтесь, распродавайте всю вашу экономику в частные руки. Рынок все отрегулирует. Минтимер Шарипович, помните? Троих привез. Вот этот нефтяник будет из Москвы, вот этот пороховой завод возьмет, а этот — вертолетный. А я не могу. Советуемся с Рустамом Нургалиевичем, выступили категорически против. Через день вылетаю по приглашению к Ельцину, и Борис Николаевич говорит: «Опять, татары, своевольничаете?» Я отвечаю, что акционируемся, а контрольный пакет акций оставим за республикой и сохраним свою многовекторную экономику», — рассказал Мухаметшин.

Он дал понять, что без сильной экономики республика не смогла бы превратиться в самодостаточный регион. По его словам, нужно сохранять взаимоотношения между ветвями и уровнями власти в республике, что позволит республике удерживать передовые позиции в стране.

Его коллега старейший депутат Госсовета Марат Галеев также посоветовал не повторять ошибок 90-х годов, когда случилась эпоха «плюрализма мнений»: «Что тут началось? Все, находясь в одной единственной партии, настолько диаметральные точки зрения выявились у нашего общества. Как говорится, от монархизма до анархизма».

Между тем Фарид Мухаметшин сообщил, что счастлив от того, что ему довелось работать с мудрым руководством республики, а его тыл был всегда надежно защищен. «Знаете, вот мы счастливые люди с ней. 55 лет семья у нас. Я живу с одной женой 55 лет. Воспитали детей, воспитываем внуков. Слава Богу, за свою старость мы не беспокоимся. Я думаю, мне в жизни как человеку повезло во всем», — поделился он.

Интересно, что смена главы парламента произошла именно перед выборами в Госдуму. По мнению депутатов из политических фракций, его преемнику Марату Ахметову дается тайм-аут до сентября, чтобы освоиться перед судьбоносными выборами на пост председателя.

Согласно регламенту, кандидат на должность спикера выдвигается из числа депутатов Госсовета, но по согласованию с партийными фракциями, уточнили в пресс-службе парламента. Сейчас там представлены две фракции — Единая Россия и КПРФ. Уже известно, что коммунисты не будут выдвигать своего претендента на кресло, сообщил глава партии Хафиз Миргалимов.

Почему Мухаметшин ушел с поста председателя и как изменится курс Госсовета РТ

— Причина понятна — нужно готовить смену. И это нужно делать сейчас, имея в запасе 2,5-3 года на подготовку до следующего избирательного цикла в 2029—2030 году. Новый спикер получит возможность в спокойной обстановке подготовить достойные кадры, чтобы не было неожиданностей на следующих выборах, — так объяснил в разговоре с «Реальным временем» причину вчерашней отставки казанский политолог, кандидат политических наук Виктор Сидоров.

Почему отставка совпала с выборами в Госдуму? «Думаю, что это связано с динамикой работы — некоторым депутатам, которые собираются в Госдуму, придется передать дела. Возможно, это желание в спокойной обстановке передать дела», — выразил мнение политолог.

— Думаю, что «Единая Россия» выдвинет Марата Готовича, это практически 100%. Он точно будет спикером. Он продолжит курс на преемственность — других вариантов у нас нет, — считает казанский политолог Виктор Сидоров.

— Причины ухода Фарида Хайрулловича — это его личное дело, которое не комментируем, — так отреагировали на вопрос «Реального времени» несколько депутатов в Госдуме от Татарстана.

При этом наблюдатели уверены, что курс парламента не изменится, преемственность будет сохранена.

— В Татарстане всегда была и остается преемственность. Парламент активно работает с избирателями, продвигая их вопросы в Госдуме и Госсовете. К мнению Татарстана прислушиваются в Госдуме, а голос наших парламентариев имеет большой вес, — отметил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что «с уходом Фарида Хайрулловича завершается целая эпоха».

— Для российского парламентаризма его личность сопоставима с глыбой — это настоящий политический тяжеловес. Полагаю, что курс парламента останется неизменным, поскольку Государственный Совет проводит политику в интересах народа, и его основная задача — обеспечить работу законов на благо людей, — поделилась она с «Реальным временем».

По ее словам, Фарид Хайруллович давно выражал желание уйти, поскольку ничто не вечно. Он неоднократно упоминал, что семья постоянно просила его уделить больше времени внукам.

— Испытываю двойственные чувства: с одной стороны, очень жаль, что Фарид Хайруллович покинул свой пост. С другой — уверенность, что он проявит себя в новом качестве. Вспомните уход Минтимера Шариповича — это было потрясением. В этом смысле уход Мухаметшина можно назвать потрясением не только для парламента республики, но и для Совета Государственной Думы. Он был уважаемым человеком, к чьему мнению прислушивались, и многие сложные решения, в том числе связанные с национальной политикой, принимались благодаря его влиянию и инициативе. Он никогда не боялся открыто выражать свою позицию, — отметила она.

«Он в современную историю республики вписал свою роль и жизненную позицию золотыми буквами»

— С одной стороны, конечно, жаль расставаться с таким опытом. Но, с другой стороны, 30 лет возглавлять Госсовет — это огромное достижение, особенно в такое неспокойное время, — заявил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. — Его работу я оцениваю на отлично, потому что он долгое время возглавлял комиссию Совета Европы и продолжал избираться, несмотря на западные «позывы». Его избрали с перевесом в один голос, то есть его уважают в мире, в России и особенно у нас в республике. Он в современную историю республики вписал свою роль и жизненную позицию золотыми буквами. Желаю ему здоровья, успехов во всем и семейного счастья. У него есть чем заниматься в этом отношении — супруга хорошая, дети и внуки.

Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов охарактеризовал Фарида Мухаметшина как своего «политического педагога».

— Человек, который ввел в работу законы, это ведь нелегко писать. Человечный человек он, большой гражданин. Он нас не делил на партии… Рустам Нургалиевич говорил, что республика — это один большой корабль, который состоит из 3 этажей. А Минтимер Шарипович говорил так: «Никто из нас не упал с луны — здесь выросли, здесь учились, здесь работали». Поэтому, не жалея себя ради народа, не считаясь здоровьем, человек, который служит. Для народа и в масштабах России, в масштабах Европы он ведь человек, который основательно, до конца внятно доносит свое слово. Он ведь еще был примером для многих республик как руководитель — к нам приезжали и учились законам. Со многих субъектов приезжали, ездил в другие страны. Везде уважают Татарстан. Вот три человека: Минтимер Шарипович, Фарид Хайруллович, Рустам Нургалеевич — и люди, которые работали с ними. Они все вместе, когда основание республики было неустойчивым, такие люди сделали большой вклад, сохранили и до сих пор несут вперед. Я еще думаю, что его опыт еще придет, потому что нельзя же на пенсии просто сидеть. У него же были еще 39 общественных дел. Его опыт до народа, до республики, до субъекта, до Совета Федерации, до Госдумы еще надо донести, — заявил Хафиз Миргалимов в разговоре с «Реальным временем».

Важно, что Фарид Мухаметшин останется в Госсовете в качестве советника и консультанта, считает руководитель депутатской группы «ТНВ» в парламенте республики Артур Абдульзянов:

— Этот человек действительно очень опытный и авторитетный. Видно, что он внес значительный вклад, и, хотя не хочется говорить о потере, хочется сказать, что мы приобрели, но язык не поворачивается. Очень важно, что он останется с нами в качестве советника и консультанта. Его помощь будет неоценима. Для нас крайне важно сохранить тот курс и преемственность, которые он задал. Он определил четкий путь развития нашей республики и повышения уровня жизни граждан. Я уверен, что с его уходом основные направления и политика, которые он проводил, останутся неизменными. Они будут строго следовать тем стандартам и целям, которые мы перед собой поставили.

Абдульзянов отметил, что «Марат Готович — человек не чужой». «Возможно, он более строгий и фундаментальный, но я уверен, что какая-то синхронизация будет достигнута. Он не подведет. Марат умеет отстаивать свое мнение. Он способен добиваться поставленных целей», — считает депутат.

— Первоочередные задачи, которые мы наметили, — это развитие нашей республики. Самое главное для нас, чтобы была стабильность, — заключил Артур Абдульзянов.

Луиза Игнатьева, Рената Валеева

