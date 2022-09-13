Срок сдачи нового общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест отложили на два месяца

Фото: «2ГИС»

Как стало известно «Реальному времени», заявленные изначально сроки сдачи нового общежития на 620 мест на Четаева, 8, на постройку которого была выделена треть миллиарда рублей, перенесли с изначально запланированного 30 августа на ноябрь 2022 года. Сейчас стройка находится на завершающем этапе: идут благоустройство территории, отделочные и пуско-наладочные работы, рассказали изданию в пресс-службе университета.

Сроки сдачи перенесли

— В ноябре 2022 года генеральный подрядчик планирует заявиться в «Ростехнадзор» с уведомлением о проведении итоговой проверки и окончании строительства, — рассказали в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Ранее в университете заявляли «Реальному времени», что такой вариант с переносом сроков рассматривается из-за поднявшихся цен на строительные материалы. Вместе с этим, напомним, даже ввод в эксплуатацию нового 16-этажного здания не позволит окончательно решить проблему с жильем для студентов.

Новое общежитие КНИТУ-КАИ располагается на пересечении улиц Четаева и Адоратского

— В связи с ростом цен на строительные материалы сроки сдачи общежития в эксплуатацию могут быть незначительно перенесены. Со стороны руководства университета принимаются меры для того, чтобы подрядчик выполнил работы в срок и произвести заселение в новом учебном году, — сообщили в университете в начале лета этого года.

Общежитие будет блочного типа



Сроки заселения в новое общежитие тоже пока не известны, университет займется этим вопросом после окончания процедуры сдачи.

— Университет будет производить заселение студентов в новое общежитие №8 после проведения всех процедур по сдаче объекта в эксплуатацию и получения всех разрешительных документов, — поделились в КНИТУ-КАИ.



Ранее в университете рассказывали, что при заселении студентов будет учитываться их успеваемость, а также участие в жизни вуза, для первокурсников — результаты ЕГЭ. Селить студентов будут в общежитие блочного типа: в каждом блоке будет по две комнаты на два и три места, отдельная душевая, санузел и прихожая. В здании также будут расположены спортивные объекты, коворкинги и учебные комнаты.

Фото: «2ГИС»

Общая площадь нового общежития составит почти 12 тыс. «квадратов», в здании установят три лифта: первый грузоподъемностью 1000 кг рассчитан на 16 остановок, еще два грузоподъемностью по 630 кг рассчитаны на 15 остановок. Помимо этого, исходя из документации, приложенной к тендеру, на территории общежития появятся открытые площадки для отдыха и занятий спортом.

— Общежитие будет находиться в непосредственной близости от двух учебных корпусов университета, в том числе Германо-Российского института новых технологий, и спортивных объектов вуза, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза еще в 2020 году. — Общежития университета загружены в данный момент на 100% и есть заявки от студентов университета. Кроме того, университет имеет большие планы по привлечению иностранных студентов.



Откладывается и ремонт общежитий №5 и 7

Помимо строительства нового общежития КНИТУ-КАИ также проводил ремонт общежитий №5 и 7, однако не остался доволен подрядчиком — «Сервис-Строем». По мнению университета, компания некачественно выполнила свои работы, а также сорвала сроки выполнения госконтракта, поэтому с ней в одностороннем порядке расторгли договор. В арбитраже, правда, «Сервис-Строй» озвучил другие причины нарушения сроков: ремонт пришлось приостановить, потому что университет не расселил проживающих там студентов.

Сейчас дата возобновления работ все еще не определена, потому что продолжается суд. Процесс, рассказали нам в университете, временно приостановили из-за назначенной экспертизы.

Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

— Судебное разбирательство не окончено. В связи с проведением судебной экспертизы рассмотрение дела приостановлено. Конкурсная процедура по определению нового подрядчика на ремонтные работы завершена, государственный контракт заключен, — рассказали изданию в пресс-службе университета.

Напомним, на ремонт двух общежитий планируется выделить порядка 40,5 млн рублей из федерального бюджета. В общежитии №5 проведут отделку душевых поддонов, обновят полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. В общежитии №7 планируется обновить полы, потолки, стены и двери. Также там установят новые выключатели, розетки и светильники в подвесных потолках.

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Артем Гафаров