Срок сдачи нового общежития КНИТУ-КАИ на 620 мест отложили на два месяца
Как стало известно «Реальному времени», заявленные изначально сроки сдачи нового общежития на 620 мест на Четаева, 8, на постройку которого была выделена треть миллиарда рублей, перенесли с изначально запланированного 30 августа на ноябрь 2022 года. Сейчас стройка находится на завершающем этапе: идут благоустройство территории, отделочные и пуско-наладочные работы, рассказали изданию в пресс-службе университета.
Сроки сдачи перенесли
— В ноябре 2022 года генеральный подрядчик планирует заявиться в «Ростехнадзор» с уведомлением о проведении итоговой проверки и окончании строительства, — рассказали в пресс-службе КНИТУ-КАИ.
Ранее в университете заявляли «Реальному времени», что такой вариант с переносом сроков рассматривается из-за поднявшихся цен на строительные материалы. Вместе с этим, напомним, даже ввод в эксплуатацию нового 16-этажного здания не позволит окончательно решить проблему с жильем для студентов.
— В связи с ростом цен на строительные материалы сроки сдачи общежития в эксплуатацию могут быть незначительно перенесены. Со стороны руководства университета принимаются меры для того, чтобы подрядчик выполнил работы в срок и произвести заселение в новом учебном году, — сообщили в университете в начале лета этого года.
Общежитие будет блочного типа
Сроки заселения в новое общежитие тоже пока не известны, университет займется этим вопросом после окончания процедуры сдачи.
— Университет будет производить заселение студентов в новое общежитие №8 после проведения всех процедур по сдаче объекта в эксплуатацию и получения всех разрешительных документов, — поделились в КНИТУ-КАИ.
Ранее в университете рассказывали, что при заселении студентов будет учитываться их успеваемость, а также участие в жизни вуза, для первокурсников — результаты ЕГЭ. Селить студентов будут в общежитие блочного типа: в каждом блоке будет по две комнаты на два и три места, отдельная душевая, санузел и прихожая. В здании также будут расположены спортивные объекты, коворкинги и учебные комнаты.
Общая площадь нового общежития составит почти 12 тыс. «квадратов», в здании установят три лифта: первый грузоподъемностью 1000 кг рассчитан на 16 остановок, еще два грузоподъемностью по 630 кг рассчитаны на 15 остановок. Помимо этого, исходя из документации, приложенной к тендеру, на территории общежития появятся открытые площадки для отдыха и занятий спортом.
— Общежитие будет находиться в непосредственной близости от двух учебных корпусов университета, в том числе Германо-Российского института новых технологий, и спортивных объектов вуза, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза еще в 2020 году. — Общежития университета загружены в данный момент на 100% и есть заявки от студентов университета. Кроме того, университет имеет большие планы по привлечению иностранных студентов.
Откладывается и ремонт общежитий №5 и 7
Помимо строительства нового общежития КНИТУ-КАИ также проводил ремонт общежитий №5 и 7, однако не остался доволен подрядчиком — «Сервис-Строем». По мнению университета, компания некачественно выполнила свои работы, а также сорвала сроки выполнения госконтракта, поэтому с ней в одностороннем порядке расторгли договор. В арбитраже, правда, «Сервис-Строй» озвучил другие причины нарушения сроков: ремонт пришлось приостановить, потому что университет не расселил проживающих там студентов.
Сейчас дата возобновления работ все еще не определена, потому что продолжается суд. Процесс, рассказали нам в университете, временно приостановили из-за назначенной экспертизы.
— Судебное разбирательство не окончено. В связи с проведением судебной экспертизы рассмотрение дела приостановлено. Конкурсная процедура по определению нового подрядчика на ремонтные работы завершена, государственный контракт заключен, — рассказали изданию в пресс-службе университета.
Напомним, на ремонт двух общежитий планируется выделить порядка 40,5 млн рублей из федерального бюджета. В общежитии №5 проведут отделку душевых поддонов, обновят полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. В общежитии №7 планируется обновить полы, потолки, стены и двери. Также там установят новые выключатели, розетки и светильники в подвесных потолках.
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