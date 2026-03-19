«Рубин» Артиги в «волжском дерби», «Зенит» в Москве и «Спартак» против неудобного поля

Разбор главных интриг 22-го тура РПЛ по футболу

В предстоящем 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ожидаются разборки между командами из верхней и нижней частей турнирной таблицы. Однако эти матчи уникальны тем, что во всех парах существует интрига. Даже лидирующий «Краснодар» не может быть спокоен против одного из аутсайдеров чемпионата — «Пари НН». Что ждать от главных поединков 22-го тура РПЛ — в превью «Реального времени».

«Краснодар» и «Пари НН» набрали ход

Действующий чемпион РПЛ потихоньку разгоняется. Весной «Краснодар» стартовал с небольшой пробуксовкой. Южане с трудом обыграли дома «Ростов» (2:1), а затем дважды подряд проиграли: ЦСКА (1:3) в Кубке России и «Рубину» (1:2) в чемпионате. Но после этого краснодарцы переиграли в гостях «Сочи» (2:1), хотя по моментам должны были разгромить соперника. А на неделе подопечные Мурада Мусаева провели свой пока что лучший весенний поединок, растерзав ЦСКА в ответной кубковой игре со счетом 4:0.

И есть ощущение, что «Пари НН» просто не повезло попасть в календаре на встречу с «Краснодаром» в этот отрезок сезона. Нижегородцы и сами набрали неплохой ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах чемпионата. Причем две из них перешли с декабря 2025 года, а две случились в двух предыдущих турах РПЛ. Весной подопечные Алексея Шпилевского проиграли только «Локомотиву» (1:2). «Пари НН» приноровились играть с равными по силе соперниками, однако с грандами случаются проколы.

В любом случае, если изначально для «Краснодара» домашний матч с нижегородцами выглядел «легкой прогулкой», то сейчас ожидается битва. Соперник способен потрепать нервы чемпиону, которому нельзя терять очки в борьбе за чемпионство. Любопытно, что лучший бомбардир «Пари НН» Хуан Боселли этой зимой перешел в «Краснодар». Вполне возможно, игра против своей бывшей команды сподвигнет уругвайца к геройствам.

«Динамо» Мск — «Зенит»: назначат ли судьи пенальти в ворота москвичей

По игре московское «Динамо» выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей встречи с «Зенитом». Подопечные Ролана Гусева этой весной сносят соперников один за другим. В чемпионате «бело-голубые» выиграли все три встречи, разгромив «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА, а также переиграв «Ростов» (1:0) на выезде.

При этом у «Динамо» нет никаких шансов на медали и тем более чемпионский титул в этом сезоне. Слишком велико отставание москвичей от лидирующей тройки. Однако у «бело-голубых» есть возможность повлиять на распределение мест в топ-3 чемпионата. Победа над «Зенитом» позволит «Краснодару» (при успехе с «Пари НН») оторваться от питерцев на четыре очка. Чем не мотивация для московской команды в противостоянии с клубом из Санкт-Петербурга?

Сам «Зенит» весной играет совсем не в чемпионский футбол. Питерцы не могут забить с игры два матча подряд. В поединках против «Спартака» (2:0) в РПЛ и махачкалинского «Динамо» (1:0) в Кубке команда Сергея Семака забивала исключительно с пенальти. Судьи в весенней части с особым рвением фиксируют нарушения в штрафной площади соперников «Зенита». За три последних матча вице-чемпионы страны пробили уже пять ударов «с точки».

В Москве победить будет непросто, так что интересно посмотреть на работу судейского корпуса. Рискнут ли назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче против «Динамо»?

Первое «волжское дерби» для «Рубина» Артиги

Франк Артига впечатлил экспертов и болельщиков двумя победами над лидерами РПЛ. Его «Рубин» необычайно легко обыграл по очереди лидирующий в чемпионате «Краснодар» (2:1) и разгромил «Локомотив» (3:0) из топ-3 таблицы. Такие результаты заслуживают похвалы, тем более в этих двух матчах команда играла без своего лучшего бомбардира Мирлинда Даку. Албанец продолжает восстанавливаться от травмы, но это не помешало казанцам забить пять голов.

Но более показательными для нынешнего «Рубина» должен стать матч с «Крыльями Советов». Артига еще в «Химках» доказал, что его команды способны собраться и побеждать грандов, а затем уступал прямым конкурентам в борьбе за выживание. Если в Казани в следующем году хотят бороться за топ-5, то уже сейчас необходимо научиться побеждать соперников из нижней части таблицы.

К тому же, соперничество носит негласное звание «волжского дерби» и вызывает большой интерес в болельщицкой среде. Нынешние «Крылья Советов» дома играют гораздо лучше, чем на выезде. Из пяти побед в сезоне, самарцы лишь одну одержали в гостевой игре. На домашней арене подопечные Магомеда Адиева во всех турнирах не проигрывали с конца сентября — ровно шесть матчей подряд. Так что легко в Самаре «Рубину» Артиги не будет.

«Оренбург» — «Спартак»: будет ли очередной скальп топ-клуба у Ахметзянова?

«Оренбург» под руководством Ильдара Ахметзянова устроил спурт в весенней части. Особенно лютуют оренбуржцы в домашних матчах. Шутка ли, в двух первых после возобновления турах чемпионата «пуховые» обыграли на своем стадионе «Акрон» (2:0) и вице-чемпиона страны «Зенит» (2:1). Хотя казалось, что шансов на пополнение очковой копилки у хозяев не так много.

Очередным скальпом команды Ахметзянова может стать «Спартак». «Красно-белые» с новым испанским тренером Хуаном Карседо не блещут стабильностью. После возобновления чемпионата москвичи с трудом обыграли аутсайдера «Сочи» (3:2) и едва не потеряли очки с «Акроном» (4:3). Затем «спартаковцы» вовсе проиграли на выезде «Зениту» (0:2), причем во втором тайме игроки выглядели совершенно отрешенно. Пока у Карседо не получается поставить команде футбол, способный постоянно приносить успешный результат.

Самое интересное, «Спартак» крайне плохо выступает на поле «Оренбурга». Искусственный газон оренбургского стадиона никогда не был любимым местом «спартаковских» футболистов. С 2016 года «красно-белые» выиграли у оренбуржцев в гостях лишь дважды за восемь встреч. Причем в последний раз — в 2020-м году.

Расписание матчей 22-го тура РПЛ:

Суббота, 21 марта

13.45 — «Ахмат» — «Ростов»

16.00 — «ЦСКА» — «Динамо» Мхч

18.15 — «Краснодар» — «Пари НН»

20.30 — «Балтика» — «Сочи»

Воскресенье, 22 марта

13.45 — «Оренбург» — «Спартак»

16.00 — «Динамо» М — «Зенит»

16.30 — «Крылья Советов» — «Рубин»

19.00 — «Локомотив» — «Акрон»