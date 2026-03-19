Правительство России выделит 12,5 миллиарда на выплаты почетным донорам в 2026 году

В текущем году государство направит почти 12,5 миллиарда рублей на осуществление ежегодных денежных выплат почетным донорам России. Право на получение такой выплаты имеют граждане, безвозмездно сдавшие кровь не менее 40 раз.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил искреннюю благодарность всем донорам страны за их неоценимый вклад в спасение жизней и помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями.

— Хочу поблагодарить всех доноров России, которые своим неравнодушием спасают жизни. Дают шанс на выздоровление пациентам с непростыми диагнозами. Это очень важное и благородное дело. Оно заслуживает огромного уважения, — подчеркнул глава правительства.

Программа поддержки почетных доноров является частью госполитики по развитию добровольного донорства крови и ее компонентов. Напомним, что в Татарстане выплату почетным донорам в 2026 году установили в размере 19,5 тыс. рублей.

Наталья Жирнова